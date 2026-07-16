'Surge Madrid en Otoño' explorará el problema de la vivienda, la IA o la deshumanización en 19 salas alternativas

Presentación de la nueva edición de Surge Madrid en otoño. - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición de 'Surge Madrid en otoño' explorará, del 22 de septiembre al 11 de octubre, el problema de la vivienda, la Inteligencia Artificial (IA), la deshumanización de las ciudades o la experiencia de la migración desde 19 salas alternativas de la región.

La presentación de la programación ha tenido lugar este jueves en la Sala Mirador. Antes, en el exterior del recinto, dos actrices han introducido la muestra de creación contemporánea con una pieza en la que reivindicaban "el amor al teatro" y desafiaban las altas temperaturas refugiándose entre varias capas de ropa.

'Surge Madrid en otoño' llegará a 18 salas de la capital y una de Alcorcón. En total, 58 propuestas forman el cartel de 2026, con 37 estrenos absolutos, cinco artistas emergentes, 13 actividades transversas y tres residencias.

"Las salas alternativas forman parte de la identidad cultural de Madrid desde los años 80. Son espacios cercanos y valientes, muchas veces sostenidos por equipos pequeños y por una enorme vocación que permite que nuevas voces encuentren su primer escenario", ha reivindicado el director general de Cultura e Industrias Culturales de la Comunidad de Madrid, Manuel Lagos.

Por su parte, los coordinadores de la muestra, Alberto García y Natalia Ortega, han presentado la programación de este año, que cuentan con nuevas voces de la escena y creadores consagrados. Entre los temas, destacan el arte como respuesta a la crisis colectiva, la violencia de la exigencia estética, la guerra o la comunidad 'queer'.

También habrá espacio para asuntos que acucian a la sociedad actual y que conviven con propuestas que revisan mitos clásicos como el de Orfeo y Eurídice o reinterpretan las voces de figuras como George Orwell, Milan Kundera, Albert Camus, Italo Calvino, William Shakespeare o Filippo Tomasso Marinetti.

ESTRENOS Y NUEVAS VOCES

En el apartado de estrenos se encuentran trabajos como 'Conferencia montañera', de Óscar Bueno Rodríguez; 'de las cenizas aquel jardín', de Cambaleo Teatro; 'El depredicador', de Víctor Colmenero Mir; 'Jardín, Apocalipsis y La familia (Addams)', de Anto Rodríguez; 'KERMÉS', de La Cantera; 'Mendia', de Mikele Urroz Zabalza; 'Última velada futurista para el presente', de Nerea Lovecchio; 'Nuestra ausencia amarga', de El Curro DT; 'Sudario', de Carmen Quismondo; y 'Los descensos, de les petites'.

Por su parte, la sección emergentes quiere contribuir a abrir camino a los que vienen, artistas noveles como Teresa Sanz ('Bodegón vivo'), Sol Bribiesca ('Cuerpo Anfibio'), Cristian González ('Fracasar Nunca Fue Tan Sexy'), Candela May y Macarena Regueiro ('Kill off') y Colectivo La Nevera ('Si esto fuera'). Todas las propuestas podrán verse en La Mirador con entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, participarán trabajos firmados por compañías y creadores como Proyecto Mosaicos, Corpo Liminal, Cía La Abandonada, Cía Las Titis, Nunca se sabe, Miguel de Blas, Virginia Rodríguez y José Céspedes, Eva Viera, Carlos Pulpón, Tejido Conectivo, Juan Gómez Alemán, Arturo Babel y The Little Queens. Esta última compañía presentará 'MELSA', una pieza de danza de calle creada con el bazo, que incorpora LSE (Lengua de signos española) y audiodescripción en directo.

Las salas AZarte, DT Espacio Escénico y Teatro La Usina acogen tres proyectos en residencia cuyo resultado podrá verse a lo largo de Surge. Son 'Castillo de naipes', de Compañía Enredadera; 'Dislocadas: una fiesta móvil', de Andrea El Ameri Ruiz; y 'Las reinas no bajan la ventanilla', de Sonia Pérez Olmedillo.

Las salas de 'Surge Madrid en otoño' son ArtEspacio Plot Point, AZarte, Centro del Títere, DT Espacio Escénico, El Pasillo Verde Teatro, El Umbral de Primavera, La Mirador, Nave 73, Réplika Teatro, Sala Bululú 2120, Sala Cuarta Pared, exlímite, Sala Tarambana, Teatro de las Aguas, Teatro del Barrio, Teatro La Usina, Teatro Lagrada, Teatro Pradillo y Teatro Tribueñe.