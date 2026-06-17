Suspendida la tramitación de la ley del concebido no nacido que ya no se aprobará este jueves

Archivo - Hemiciclo durante un pleno en la Asamblea de Madrid- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Mesa de la Asamblea de ha anulado la tramitación de la ley del concebido no nacido que iba a aprobarse este jueves por la mayoría absoluta del PP tras aceptar un escrito de nulidad del PSOE en el que apuntaban a "dudas" en su tramitación.

Según han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias, los socialistas habían remitido un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señalaban que no se habría cumplido correctamente la tramitación antes de ser elevado al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A raíz de esta suspensión la iniciativa "no se podría sustanciar en el Pleno de mañana", recalcan estas fuentes. Esta era una de las tres leyes que iban a poner el broche final a este curso parlamentario junto a la de Caza y Pesca y la de Empresa Familiar.

Fuentes del PSOE ponen en el foco en que no se habían aportado una serie de informes obligatorios para la tramitación de esta ley, sobre la que han afirmado que "no tiene ni pies ni cabeza" y que una vez subsanen los errores los 'populares' y la aprueben de forma definitiva probablemente tenga una contestación en los tribunales.

LAS INSUFICIENCIAS

Así, según el documento, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid informó de que el expediente estaba incompleto antes de llegar al Consejo de Gobierno. Concretamente pedía que se completara con el acuerdo de Consejo de Gobierno del 1 de octubre de 2025 que arrancaba la consulta pública; los escritos de alegaciones presentados durante el trámite de consulta pública; y el informe de impacto en familia, infancia y adolescencia del 3 de noviembre de 2025.

Además, pedían un informe del Consejo de Derechos de la Infancia y la Adolescencia y se recabara un informe de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia sobre nuevos procedimientos administrativos, dado que el anteproyecto crea un nuevo certificado y procedimiento. También señalaba, según este documento, ciertos puntos que debían ser corregidos "de manera obligatoria" en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la Exposición de Motivos, y en la parte dispositiva y final.

Este escrito remitido a la Mesa por parte del PSOE resume las peticiones de la Abogacía en: la definición clara y no contradictoria del alcance de la ley, la unificación del requisito de las semanas de gestación y la eliminación de la obligación de presentación exclusivamente telemática.

Reclamaba también la concreción de los informes médicos y la documentación requerida, la clarificación del procedimiento para familias numerosas, la corrección de las habilitaciones reglamentarias, el cumplimiento de los trámites de informe preceptivo (Consejo de la Infancia y Dirección General de Atención al Ciudadano) y la integridad y suficiencia, completando el expediente administrativo.

"La integridad y suficiencia, del expediente administrativo son requisitos indispensables para garantizar la validez del procedimiento", sostiene el PSOE, que niega que haya ocurrido de esta manera.

Este martes entraba en el Registro de la Asamblea un escrito de la Comunidad remitiendo los informes solicitados. Pero los socialistas han destacado que no puede subsanarse que un anteproyecto de ley llegara al Consejo de Gobierno para su aprobación sin los informes y que se quiera subsanar posteriormente.

Sostiene, además, que al faltar estos informes podría generarse un "fraude" en el proceso de lectura única con el que se iba a aprobar este jueves porque "los grupos parlamentarios no han podido evaluar el impacto real de la norma".

Por todo ello, el PSOE exigía la inadmisión de la subsanación por parte de la Comunidad y devolviera el texto al Consejo de Gobierno "para que este vuelva a deliberar e incorporar correctamente los informes antes de su aprobación por el procedimiento de lectura única".