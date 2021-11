La suspensión del programa de cribado Prevecolon por el Covid provocó una caída del 61% en la detección de cáncer

La Aecc de Madrid busca concienciar la importancia de realizar estas pruebas porque "la supervivencia puede multiplicarse por seis"

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La suspensión del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto de la Comunidad de Madrid (Prevecolon) en 2020 por la pandemia del Covid-19 provocó una caída de un 60,77% en la detección de estos casos.

Los datos de la Memoria del Servicio Madrileño de Salud del año pasado reflejan que la situación de la crisis sanitaria conllevó a la disminución en las pruebas de detección precoz para aplicar tratamientos menos agresivos y disminuir la morbilidad y mortalidad por esta causa.

El Prevecolon se centra en la población entre 50 y 69 años, que es invitada para participar a través de una carta, --siempre que esté registrado en la Base de Datos Poblacional CIBELES de la Comunidad de Madrid y que no cumpla ningún criterio de exclusión definitivo o temporal--.

Así, la persona se realiza una prueba de cribado, con un test de sangre oculta en heces en una única muestra. En caso de que sea positiva, se le realizará una colonoscopia con sedación.

Sin embargo, este programa tuvo que ser suspendido entre el 11 de marzo y 1 de diciembre de 2020 debido al Estado de Alarma por la pandemia del Covid-19.

En esta línea, los datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) reflejan que el envío de cartas cayó en un 77,37% con respecto a 2019, así como la entrega de la prueba, que fue de un 75,60%. Esta situación ha provocado que hasta un 60,77% de los cánceres de colon no se hayan detectado.

La responsable de programas de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid (Aecc), Estíbaliz Rodríguez, ha resaltado, en declaraciones a Europa Press, que las pruebas no se hicieron durante las primeras fases de la pandemia porque la gente "tenía miedo" de acudir a los servicios de salud, "no estaban disponibles" y que, cuando se reactivaron, fueron a un "ritmo más lento de lo normal" ya que los servicios no estaban en "pleno rendimiento".

Asimismo, Rodríguez ha aseverado que actualmente muchas personas tienen un cáncer "más agresivo" ya que está en una fase "muy avanzada" en comparación con hace un año.

En este sentido, hay personas que se presentan a una fase de tratamiento "distinta" a la que se hubieran enfrentado sin un confinamiento y una pandemia.

LA IMPORTANCIA DE DETECTARLO A TIEMPO

Margarita, una mujer de 54 años, descubrió que tenía una neoplasia maligna de colon cuando tuvo un hinchazón abdominal y deposición puntual con restos de sangre. Ante una "mala" sospecha decidió realizarse una prueba.

Según Margarita, si se hubiera realizado los exámenes un tiempo más tarde, "quizás los resultados hubieran sido distintos", ya que hubiera implicado quimioterapia y radioterapia, e incluso el "riesgo de su supervivencia".

"Es importante hablar de realizar estas pruebas de cribado. Podemos salvar hasta 4.000 vidas cada año. Asimismo, si la cobertura se mantuviera en términos ideales y no hubiera habido un varapalo como la pandemia, se podría haber conseguido salvar ese número de vidas", ha señalado Rodríguez.

La Aecc Madrid ha garantizado todos los servicios gratuitos en la atención psicosocial, tratamiento de bienestar físico que incluyen ejercicio físico, psicológico, oncológico, orientación sanitaria, como el servicio del departamento de prevención charlas, así como un mayor aumento en la asistencia. Un "esfuerzo" para intentar llegar a la mayor cantidad posible.

"Nuestra misión es concienciar de la importancia de realizar las pruebas de detección precoz e incluso a la persona que nos dirigimos que no está en esa franja de edad intentemos que ayude a concienciar a sus padres o amigos porque es determinante", ha insistido Rodríguez.

En ese sentido, el cáncer crece muy lentamente y detectarlo de forma precoz puede ayudar a un tratamiento que evite que esa lesión se convierta en cancerosa.

Según la doctora, la supervivencia puede multiplicarse por seis con una detección temprana y hasta un 90% de los pacientes diagnosticados precozmente pueden curarse.

RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD Y PACIENTE

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva 68 años en la sociedad trabajando en el entorno del cáncer con familias y pacientes.

Tras un año de pandemia, donde muchas personas no han podido realizar sus pruebas, la entidad ha querido poner la evidencia en la inequidad que hay en los programas de cribado del cáncer de colon sin tener en cuenta la pandemia y el confinamiento.

"Hay una diferencia. Dependiendo en qué comunidad autónoma estés tendrás mayor o menor cobertura en las pruebas de cribado. Hacemos un firme llamamiento para que se igualen estas condiciones. Independientemente de donde vivas y que llegues a la edad de la prueba, que tú te la puedas hacer y tengas esa cobertura dentro del sistema público", ha indicado Rodríguez.

Al hilo, ha destacado que la cobertura de la Comunidad de Madrid está creciendo, aunque "no es una de las pioneras" como otras regiones que están cerca al 100%, como Andalucía, Navarra y Valencia.

Sin embargo, la doctora ha reiterado que al final "de nada sirve" si no hay un "acto de responsabilidad" por parte de los pacientes y no se acude a los centros para realizar esta prueba.