Talavante, el novillero Palacio y la ganadería Jandilla se erigen como las actuaciones más destacadas de San Isidro 2025

Archivo - El torero Alejandro Talavante - José Ruiz - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han elegido este lunes las actuaciones más destacadas de la Feria de San Isidro 2025, en la que han destacado al torero Alejandro Talavante, al novillero Aaron Palacio y la ganadería Jandilla.

Talavante ha sido reconocido por mayoría como el mejor matador del año pasado en Madrid, donde fue el único que consiguió salir por la puerta grande de Las Ventas a lo largo del ciclo de San Isidro, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Además, Palacio ha sido reconocido tras haber logrado cortar una oreja en la primera novillada de la feria, mientras que Jandilla se ha erigido como la mejor ganadería por la "presentación y bravura" de la corrida del 5 de junio.

Por último, el galardón para el toro más bravo ha recaído en 'Frenoso', de la ganadería de Victoriano del Río. De capa negra y 559 kilos, el toro fue ovacionado en el arrastre y lidiado el 16 de mayo por el diestro Fernando Adrián.

Estos reconocimientos distinguen las actuaciones más destacadas de la pasada temporada taurina. El director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Martín, ha asistido a la cita del jurado, celebrada este lunes en Las Ventas.