La tauromaquia protagonizará el vestíbulo de la estación de Ventas que se prevé que reabra para la Feria de San Isidro

COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tauromaquia protagonizará el vestíbulo de la estación de Metro de Madrid de Ventas tras una remodelación que se prevé que esté completada para la Feria de San Isidro.

Así lo ha trasladado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante la presentación de la 29ª edición de Libros a la calle, iniciativa organizada por la Asociación de Editores de Madrid en colaboración con Metro de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes para acercar la literatura al transporte público, y su primer acto político tras más de 100 días de proceso oncológico.

Por el momento, "las obras de la nueva estación de Ventas avanzan "a buen ritmo, y ya han iniciado la propia cubierta del ascensor, además de la ampliación del vestíbulo".

"Todavía le quedan una serie de meses de obras para llegar a su finalización, pero desde luego pretendemos tener la mayor parte de la obra ejecutada que para cuando sea la próxima Feria de San Isidro", ha destacado el consejero, quien ha añadido que la obra "no afectará a la celebración de estos festejos.

Metro de Madrid ha completado el 60% de las obras de modernización y accesibilidad de la centenaria estación de Ventas, correspondiente a las líneas 2 y 5 de la red, con la previsión de tener finalizada en el primer trimestre del año la implantación de cinco ascensores y la renovación integral del antiguo vestíbulo, cerrado desde 1970.

Con una inversión superior a los 19 millones de euros, el proyecto incluye la colocación de cinco ascensores, así como la creación de nuevos pasillos, accesos y un vestíbulo. Una vez terminada la restauración, el nuevo vestíbulo entrará a formar parte del circuito de los Museos del suburbano que incluye la Nave de Motores de Pacífico, el museo de los Caños del Peral, la de Chamberí, la exposición de trenes clásicos de Chamartín o el antiguo vestíbulo de Pacífico.