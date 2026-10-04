Un taxi atropella a un hombre de 52 años en Madrid

Samur 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un taxi ha atropellado en la madrugada de este domingo, en torno a las 2.30 horas de la mañana, a un hombre de 52 años que, presuntamente, cruzaba por un lugar no habilitado para peatones, a la altura de Ronda de Toledo con Ribera de Curtidores, en la ciudad de Madrid.

El Samur ha atendido a la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron al lugar de los hechos. Los Agentes de Policía Nacional han comenzado las maniobras que ha continuado Samur a su llegada.

Inicialmente, han logrado revertir el estado de parado, aunque la víctima ha vuelto a entrar en parada de camino al hospital donde ha ingresado en estado crítico. Había sufrido traumatismo craneoencefálico severo y trauma pélvico.

El departamento de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid ha realizado el atestado y está investigando las circunstancias. Además, han escoltado el convoy hasta el hospital Clínico.