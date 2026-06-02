Los taxis con conducción autónoma llegan a Madrid con un primer piloto comercial y podrían operar desde finales de año

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía WeRide (NASDAQ: WRD, HKEX: 0800), líder mundial en tecnología de conducción autónoma, junto a Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) han anunciado este martes sus planes para poner en marcha en Madrid el primer piloto comercial de vehículos autónomos en España, previsto para comenzar a operar a finales de este 2026.

Esta iniciativa consolida el primer lanzamiento conjunto de estas dos compañías en Europa, posible con la colaboración con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, según han recogido en un comunicado.

Se espera que los usuarios puedan solicitar trayectos en vehículos autónomos mediante la aplicación de Uber. Asimismo, el despliegue de la flota se realizará de forma progresiva y en una primera fase, contará con operadores de seguridad a bordo.

Uber, WeRide y AVOMO han previsto incorporar cientos de robotaxis a medida que se vayan alcanzando los principales hitos operativos, además de implementar un servicio comercial plenamente autónomo en las principales áreas urbanas de la ciudad.

Este lanzamiento, han explicado, se apoya en la experiencia consolidada de ambas compañías en Oriente Medio, donde WeRide y Uber operan servicios comerciales de robotaxi en Abu Dabi y Dubái -- se prevee que Riad sea la próxima ciudad en sumarse.