Teatro, audioguía y vestimentas de época para descubrir de noche las historias y secretos de Madrid

Archivo - Varios participantes con capas durante un tour por el centro histórico de Madrid. - CAPITAL SECRETA - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Teatro, audioguía, capas y un recorrido nocturno por el centro de Madrid son los ingredientes de una nueva experiencia inmersiva que propone descubrir algunas de las historias, leyendas y secretos de la capital a través de una visita teatralizada a pie y en grupo.

El recorrido, de una hora y 20 minutos de duración, ofrece una forma diferente de acercarse a la historia de Madrid, con cuatro actores que escenifican distintas historias durante el trayecto.

Antes de comenzar, los participantes reciben el equipamiento técnico necesario para seguir la experiencia y se ponen una capa que, según explica uno de los impulsores de Capital Secreta, Andrei Filipouski, a Europa Press es "una de las vestimentas tradicionales de Madrid".

En concreto, los asistentes disponen de auriculares y dispositivos diseñados para garantizar la inmersión en el recorrido, que transcurre por las calles del casco histórico de la capital. Sus responsables no desvelan el itinerario para mantener la sorpresa, aunque avanzan que el contenido está basado en historias, secretos y leyendas de la ciudad.

Durante la experiencia, los cuatro actores, entre ellos el propio Filipouski, escenifican las distintas historias con candelabros, bengalas, máscaras, pelucas o vestimentas de la época. También utilizan humo, dispositivos electrónicos y proyectores que reflejan imágenes sobre las paredes o murallas del Madrid histórico para recrear las diferentes escenas.

El recorrido aborda historias relacionadas con milagros, amores imposibles, duelos clandestinos, rincones que conservan huellas de siglos de historia o personajes desconocidos. "Tratamos de hacer una imagen de Madrid general, y al mismo tiempo profundizar en la información que no es conocida", explica Filipouski.

DE BIELORRUSIA A MADRID

La iniciativa está impulsada por los bielorrusos Andrei Filipouski y Maxim Astravukh, de 30 y 26 años, respectivamente, que se mudaron a Madrid. En su país tienen una agencia de viajes que ofrece estos tours y decidieron que su proyecto traspasara fronteras y llegara a la capital española el pasado mes de mayo.

Tras contactar con historiadores locales y realizar todos los tours y recorridos que ofrece Madrid, decidieron crear este recorrido histórico, que Filipouski define como "curioso, novedoso, atractivo e interesante".

Para preparar cada tour necesitan tiempo porque, según explica Filipouski, "no es una excursión cualquiera, son muchos detalles y muchas actuaciones con el fin de que el itinerario sea único y los participantes no lo hayan visto en ningún sitio".

UN RECORRIDO PARA MADRILEÑOS Y TURISTAS

La experiencia está dirigida tanto a turistas como a madrileños, aunque Filipouski explica que el tour está pensado "primero" para los vecinos de la capital. "Los locales nos dicen que les parece súper bonito e interesante con historias que desconocían", destaca.

Respecto a los turistas, este joven explica que algunos participantes lo califican como un cuento en el que se explica la historia de Madrid "sin darte cuenta".

Los grupos tienen un máximo de 20 personas, aunque habitualmente están formados por unas 15 para mantener "la calidad" de la experiencia. Los niños a partir de 10 años también pueden participar.

Con las capas, los auriculares y las escenas teatrales como hilo conductor, esta experiencia nocturna busca convertir las calles del centro de Madrid en el escenario de un recorrido por historias y leyendas que, según sus impulsores, muchos madrileños todavía desconocen. Desde su estreno en mayo, más de 100 personas han participado ya en estos recorridos.