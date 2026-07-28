Teatro, circo, un concierto o pintacaras para las familias evacuadas por los incendios en los puntos de acogida

Desalojados por el incendio en el Polideportivo Municipal La Chopera, a 27 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha organizado para este martes un programa de actividades culturales y de ocio, entre las que se encuentran representaciones teatrales, talleres de circo, un concierto o pintacaras, para las familias evacuadas por los incendios forestales que afectan a la región.

La iniciativa se desarrollará en los puntos de acogida habilitados en Alcalá de Henares, Alcobendas, Móstoles, Las Rozas de Madrid, Leganés y Villamanta e incluirá espectáculos de teatro, circo y música, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El grupo de teatro infantil Ni colorín ni colorado ofrecerá dos funciones, a las 11 horas en el Polideportivo Espartales de Alcalá de Henares y a las 17 horas en el Polideportivo Paco Sedano de Móstoles.

La propuesta presenta una nueva versión de cuatro cuentos tradicionales desde una perspectiva actual. Creado por las propias intérpretes, revisa las historias de Caperucita Roja, Hansel y Gretel, Rapunzel y La patita fea.

Por su parte, en Leganés a las 11 horas en el Polideportivo La Cantera y Villamanta a las 18.30 horas en el pabellón municipal de la calle Barrio Nuevo, 9 acogerán una actuación de circo a cargo de tres artistas profesionales, que ofrecerán una exhibición de distintas disciplinas en la que combinarán técnica, creatividad y diversión.

Igualmente, los artistas permanecerán con el público para impartir un taller de iniciación a este arte, en el que niños y adultos podrán aprender de forma lúdica algunas técnicas básicas de malabares y otras destrezas.

Además, varios zancudos recorrerán el recinto haciendo figuras de globoflexia para los asistentes y animando el ambiente con su interacción. Por otro lado, una animadora realizará pintacaras antes del comienzo y al finalizar la función para que los más pequeños puedan transformarse en sus personajes favoritos.

Asimismo, a las 11 horas en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas y a las 18 horas en el Centro Deportivo La Marazuela de Las Rozas, el dúo Váray-Sorozábal interpretará 'Ecos de dos tierras', un concierto que fusiona la música húngara y la española.