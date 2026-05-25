El Teatro Español estrena 'Crónica de un mal español', un retrato teatral de Berlanga escrito y dirigido por su nieto

Archivo - El Teatro Español estrena 'Crónica de un mal español', retrato de la vida de Berlanga escrito y dirigido por su nieto - FUTURA COMUNICACIÓN - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Español estrenará el próximo 11 de junio 'Crónica de un mal español', una obra escrita y dirigida por Jorge García-Berlanga, nieto de Luis García-Berlanga, que recorre la vida del director de 'El verdugo' y 'La escopeta nacional' entre el realismo y el esperpento.

El montaje, que podrá verse hasta el 28 de junio en el Salón de los balcones-Andrea D'Odorico, se presenta como una docuficción inspirada en la vida y la obra de uno de los grandes cineastas españoles del siglo XX.

El propio Jorge García-Berlanga encabeza el reparto, en el que también están Júlia Roch, Nacho Serrano, Natalia Vellón, Octavio Vellón y Pablo Vélez, todos ellos miembros de la Compañía Balmoral, fundada por el autor junto a Natalia y Octavio Vellón.

La obra, tal y como detalla la producción de la obra en un comunicado, toma su título de una frase atribuida a Franco tras ver 'El verdugo': "Berlanga no es comunista. Es algo peor. Es un mal español".

UNA ESPAÑA "LLENA DE CONTRADICCIONES"

Jorge García-Berlanga ha construido la pieza tras un proceso de investigación biográfica, entrevistas, revisión de archivos audiovisuales, cartas y recuerdos personales. El autor ha señalado que la obra nace de la necesidad de contar "la historia de un hombre que iba mucho más allá del cine, y a través de la que se va moldeando una España, como él, llena de contradicciones".

El dramaturgo recuerda las comidas dominicales con su abuelo, las disputas por el último bombón de chocolate y las conversaciones que escuchaba bajo la mesa, donde se mezclaban reflexiones políticas, chistes escatológicos, anécdotas y comentarios sobre estrellas del cine.

De hecho, 'Crónica de un mal español' arranca en una de las clásicas tertulias del Café Gijón, donde se reúnen figuras de la vida cultural española del siglo XX como Mingote, Edgar Neville, Francisco Umbral y el propio Berlanga, que, incitado por los demás, comienza a recordar su vida.

AZCONA, BARDEM, NEVILLE Y FERNÁN GÓMEZ

A través de seis actores que interpretan múltiples papeles, el montaje revisita personajes conocidos y anónimos vinculados a la vida y la obra del cineasta, entre ellos Rafael Azcona, Edgar Neville, Juan Antonio Bardem y Fernando Fernán Gómez.

La pieza busca las múltiples identidades de Berlanga --política, artística, familiar y erótica-- y revive episodios fundamentales de su trayectoria, desde el deslumbramiento ante el 'Don Quijote' de Pabst hasta las estrecheces económicas, los desiertos creativos o la enfermedad de sus hijos.

También aborda su miedo a la muerte, su angustia y sus encuentros decisivos con Juan Antonio Bardem, con quien debutó en el cine con 'Esa pareja feliz' en 1951, y con Rafael Azcona, su colaborador más fiel.

La obra se balancea de este modo entre el realismo y el esperpento, entre lo íntimo y lo colectivo, con una estética próxima al sainete y la tragicomedia. Según la dirección, la propuesta no busca "santificar" a Berlanga, sino mostrarlo en todas sus facetas, es decir, "artista, padre, seductor y superviviente".