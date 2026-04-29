Telemadrid lanzará el 2 de mayo TLMad, su nueva plataforma OTT con emisiones en directo y contenidos bajo demanda

Telemadrid lanza TLMad, su nueva plataforma OTT de contenidos bajo demanda - TELEMADRID

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Radio Televisión Madrid (RTVM) dará un nuevo paso en su proceso de transformación digital con el lanzamiento, el próximo 2 de mayo, de TLMad, su nueva plataforma OTT (siglas en inglés de over-the-top), un servicio audiovisual diseñado para adaptarse a las nuevas formas de consumo y facilitar el acceso a los contenidos desde cualquier lugar y dispositivo.

La nueva plataforma digital permitirá a los usuarios de este modo acceder a retransmisiones en directo y a un amplio catálogo bajo demanda de Telemadrid, LaOtra y Onda Madrid a través de Smart TV, teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, tanto mediante aplicación como desde navegador web.

Según traslada la televisión autonómica en un comunicado, la fecha elegida para el lanzamiento coincide con una jornada simbólica para la región y también para la cadena, ya que fue el 2 de mayo de 1989 cuando comenzaron oficialmente las emisiones de Telemadrid.

En su puesta en marcha, TLMad --nombre que nace de la abreviatura de la marca Telemadrid-- ofrecerá el último año y medio de programación de entretenimiento emitida en RTVM, seis meses de espacios diarios de actualidad y tres meses de Telenoticias.

LOS TOROS DE SAN ISIDRO, UNA DE LAS NOVEDADES

Los contenidos estarán organizados por temáticas para facilitar la navegación, con acceso a géneros como cine, infantil, deportes, documentales o actualidad.

Además, entre las novedades destaca la incorporación de un canal específico dedicado a los toros, desde el que se podrá seguir íntegramente la Feria de San Isidro. Cada corrida permanecerá disponible en la plataforma durante los siete días posteriores a su emisión.

Con este lanzamiento, RTVM señala que busca responder a la evolución del mercado audiovisual y abrir nuevas oportunidades de innovación y desarrollo. La plataforma permitirá explorar nuevos formatos de contenido, experiencias interactivas y fórmulas de publicidad segmentada.

La televisión lineal continuará siendo una pieza fundamental en la actividad del grupo, incide Radio Televisión Madrid, aunque TLMad ampliará las posibilidades de acceso a los contenidos y permitirá conectar con nuevas audiencias, especialmente con usuarios más jóvenes y digitales.