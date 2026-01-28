El temporal de lluvia y nieve deja afecciones a la circulación y al transporte público

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil pasa por el Puerto de Navacerrada, en la sierra de Guadarrama, a 4 de noviembre de 2021, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado este miércoles de que el temporal de lluvia y nieve que sacude parte de la región, especialmente la zona norte y este, está provocando afecciones a la circulación y al transporte público.

Debido a estas inclemencias, numerosas líneas de autobús interurbano presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en varios municipios. Por otro lado, es obligatorio el uso de cadenas en todos los puertos de montaña, según ha informado el Gobierno regional.

Así, ha informado de que ha desplegado un operativo de más de 100 profesionales y 30 máquinas quitanieves para garantizar la "viabilidad de las carreteras".

El Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, priorizar le transporte público y consultar el estado de carreteras y líneas en los canales oficiales de la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes.

La Comunidad de Madrid ha pasado esta mañana a fase operativa de nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales debido a la evolución de la borrasca 'Joseph'.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que mantiene un seguimiento permanente de la situación en coordinación con los servicios de emergencias y protección civil, así como con los organismos técnicos de referencia ante las afecciones derivadas del temporal.

Desde la Delegación del Gobierno han subrayado que todos los recursos del Ejecutivo central están activados y a disposición para actuar de forma inmediata si se produjera un empeoramiento de la situación.

Así, ha convocado una nueva reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos del Centro de Emergencias (CEMEN) para este miércoles al mediodía con el objetivo de actualizar la evaluación de la situación y revisar las medidas y respuestas adecuadas.