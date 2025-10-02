Tensión en la Asamblea con MM y Ossorio enfrentados por una bandera palestina y un debate bronco sobre la flotilla

Archivo - El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir este jueves un episodio de tensión por la situación en la Franja de Gaza con Más Madrid y el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, enfrentados por una bandera palestina, que la formación regionalista se negaba a retirar.

Ha tenido lugar después de la intervención del portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien ha sido interrumpido varias veces por la bancada de Más Madrid a los que acusaba de no querer la paz. Afirmó, además, su diputada Jimena González había ido "a hacer el indio en un barquito" en una "increíble misión humanitaria" basada en un "postureo de turismo bélico", en referencia a su presencia en la flotilla que buscaba romper el cerco humanitario en la Franja y que fue interceptada anoche por Israel.

"No han parado de hablar. Cállense, cállense de una vez. Aquí los diputados tienen derecho a hablar y los demás tienen que callarse mientras", reprochaba Ossorio a Más Madrid, al tiempo que Díaz-Pache afirmaba que "sus señorías de Hamás Madrid cuando ven una oportunidad para la paz se enfadan, se enfadan mucho".

Directamente al diputado de Más Madrid Pablo Padilla le ha lanzado Díaz-Pache que es un "impresentable", que no le va a callar, y que "no quiere la paz, que solo quiere bronca". "Hasta los terroristas de Hamás están valorando el acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo, ¿menos quién? Menos Más Madrid?", ha lanzado el portavoz 'popular' quien ha acusado a Más Madrid de buscar "hacer de víctimas a los activistas que tienen su propia agenda política".

En este punto la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha pedido el uso de la palabra por haber faltado Díaz-Pache a la "dignidad del grupo parlamentario" al haber afirmado que eran un "grupo terrorista".

Ossorio en ese momento le ha repetido en bucle seis veces que no tenía el uso de la palabra y le ha llamado al orden en dos ocasiones para, a continuación, indicarle a la diputada Marta Lozano Sabroso que ya había "tenido esa banderita --palestina-- mucho tiempo" y que la retirase.

"Que la baje. Miren, ya, por favor, ya hemos tenido bastante espectáculo. El reglamento de la cámara prohíbe esto y por tanto pido a los servicios de la Cámara que retire la bandera porque la señora Lozano Sabroso no quiere retirarla", ha ordenado Ossorio ante las protestas de la bancada de Más Madrid.

Tras cuestionar si los diputados de la formación regionalistas estaban "orgullosos" ha pedido también al PP que se tranquilizase para no "echar más leña al fuego". Tras unos momentos en los que los servicios de la cámara dudaban si acercarse o no a la diputada para retirarle la bandera, finalmente ella la ha bajado de su escaño.