Tensión en Ciudad Universitaria en un día de huelga general marcado por menos alumnos, lluvia y ruido de piquetes

Piquetes en la Ciudad Universitaria durante las manifestaciones por la huelga general, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios Comi - Fernando Sánchez / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga general ha arrancado este miércoles en Ciudad Universitaria marcada por la menor afluencia de estudiantes, la lluvia y el ruido de los piquetes, en un ambiente de tensión con la Policía Nacional desde primera hora de la mañana cuando un grupo de personas han intentado cortar la calle del Profesor Aranguren.

Casi a las 8.30 horas, un grupo de unos 50 piquetes se ha concentrado en la salida de Metro de Ciudad Universitaria para marchar por las facultades con motivo de la huelga general mientras gritaban 'No hay nada peor que ser un esquirol', 'No toleramos ni un desahucio más', 'Luchar, luchar hasta vencer' o 'De Norte a Sur de Este a Oeste la lucha sigue cueste lo que cueste'.

Ha sido en ese momento cuando el grupo se ha separado. Mientras varias personas ataviadas con chalecos de CC.OO han entrado con pitos en algunas facultades al grito de 'Que no, que no, que no queremos pagar tu deuda en Sanidad y Educación', otro grupo ha llegado hasta la calle del Profesor Aranguren donde han bajado a la calzada para cortar la calle, punto en el que agentes de Policía Nacional les han cortado el paso al tiempo que gritaban: 'Fuera policía de la universidad'.

Después, han recorrido diferentes facultades como la de Fisolofía o la de Geografía e Historia donde han encendido bengalas rojas y han desplazado contenedores hasta la puerta para impedir el paso de gente.

Una de las integrantes de la marcha, ha reivindicado, en declaraciones a los medios, que la huelga es "un instrumento de la clase trabajadora para parar la producción". Además, ha animado a los alumnos a unirse a la huelga porque, según ha señalado, los estudiantes están afectados por "la crisis de la vivienda".

Sin embargo, otros alumnos no han secundado la huelga y han asistido a clases porque según han contado a Europa Press, "tienen exámenes" y en el caso de universidades como la Politécnica "no han convocado paro académico".

Después de estos piquetes, los estudiantes marchan, bajo el lema: 'Sin vivienda, no hay educación' desde el Metro Ciudad Universitaria hacia el centro de Madrid.