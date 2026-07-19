Un tesoro artístico en el sureste de la región: Ulpiano Checa acerca obras dignas del Prado a Colmenar de Oreja

Museo Ulpiano Checa de Colmenar de Oreja - AYUNTAMIENTO COLMENAR DE OREJA

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los municipios madrileños esconden joyas artísticas que son menos conocidas para madrileños y turistas pero no por ello pasan desapercibidas, y este es el caso del Museo Ulpiano Checa, ubicado en el centro histórico de Colmenar de Oreja, en el sureste de la Comunidad de Madrid.

Este museo rinde homenaje a uno de los maestros más destacados de la pintura española, Ulpiano Checa, cuyas obras han dejado huella en la escena artística. Nacido en 1860 en Colmenar de Oreja, Checa se formó en la Real Academia de San Fernando de Madrid y su carrera artística despegó cuando, en 1884, ganó la plaza de pensionado en Roma, donde creó obras maestras como 'La ninfa Egeria dictando a Numa las leyes de Roma', en el Prado, o 'La invasión de los Bárbaros'.

Con este último lienzo consiguió la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en 1887 y la segunda en la Internacional de Viena en 1888, según informan desde el Ayuntamiento.

El director del Museo, Ángel Benito, ha puesto el foco en el poco conocimiento que tiene la gente de este centro. "A la gente le cuesta desplazarse y supone que va a ser un museito o una sala de exposiciones en Colmenar de Oreja y te llevas ese sorpresa", ha afirmado, si bien considera que es difícil romper esa barrera.

"Es un museo sorprendente, nadie se espera una colección de ese envergadura. Es sin ninguna duda el mejor del autor y a la altura del Sorolla de Madrid", ha reivindicado en declaraciones a Europa Press, comparando el museo de Ulpiano Checa con la Casa Museo de Joaquín Sorolla en la capital, ambos monográficos y de pintores contemporáneos.

Además, ha subrayado que la gente desconoce a Checa ya que "no se estudia como se ha debido de estudiar en España" porque prácticamente toda su carrera la desarrolló en el extranjero. Pese a que ha recordado que el casco antiguo de Colmenar de Oreja está declarado Bien de Interés Cultural, ha señalado que el "motor cultural es sin ninguna duda el museo" en la localidad.

UN LEGADO QUE TRASCIENDE LA PINTURA

El legado de Ulpiano Checa trasciende la pintura, siendo el encargado de diseñar en 1901 la escenografía y el vestuario para la adaptación teatral de la novela 'Quo Vadis?' estrenada en el teatro de la Porte Saint-Martin de París. Las obras históricas de Checa anticiparon técnicas cinematográficas, influyendo en la escenografía de producciones icónicas de la literatura y el cine como 'Ben-Hur' y 'Los últimos días de Pompeya'.

El Museo Ulpiano Checa abrió sus puertas en 1960, gracias a la generosidad de los hijos del pintor, Carmen y Felipe Checa. La casa que alberga el museo, conocida como la Casa de los Siete Patios, se ha expandido a lo largo de los años para convertirse en el depositario más importante de la obra de Checa.

En 1993 se realizó la primera ampliación y en 2009 se inauguró la segunda, que ha incorporado casi mil metros en nuevas salas, en las cuales se exponen cerca 200 obras entre óleos, acuarelas, esculturas o carteles adquiridos en Reino Unido, Francia, Argentina, Estados Unidos, Australia, Noruega o España. A lo largo de estos años nuevas donaciones y depósitos han convertido al museo en el depositario más importante de su obra.