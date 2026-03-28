Testa (PSOE) quiere revalidar la Alcaldía de Alcorcón en 2027 y desea que puedan "crecer todas" las fuerzas progresistas

La alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, posa para Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), quiere revalidar la Alcaldía en 2027 y desea que en los comicios municipales del próximo año puedan "crecer todas" las fuerzas progresistas.

Así lo ha trasladado Testa en una entrevista con Europa Press en la que ha destacado el "honor" que sería que su partido volviera a tener la confianza que tuvo en ella para encabezar la lista electoral.

En 2023 daba el relevo a la anterior alcaldesa Natalia de Andrés como cabeza de lista y lograba por una decena de votos retener Alcorcón en manos socialistas frente al 'popular' Antonio González Terol. De los 27 concejales que componen la corporación el PSOE se hacía con 8, Más Madrid con 2 y Ganar Alcorcón, con 4, sumando los 14 necesarios para conformar el actual Gobierno.

Sobre los socialistas alcorconeros, Testa ha afirmado que son una "agrupación superpotente" con un gran número de militantes que conocen "las necesidades y las soluciones" para esta ciudad de más de 175.000 habitantes.

"Siempre nos falta tiempo y presupuesto así que parece tiempo ese presupuesto necesitamos más legislaturas y estoy convencida que vamos a tener la confianza también de la ciudadanía", ha trasladado Testa.

Este mandato ha estado marcado por el fallecimiento de Jesús Santos, cabeza de lista de Ganar Alcorcón y teniente de alcaldesa. Una muerte que conllevó, además, la escisión de ese grupo municipal con la salida de Raquel Rodríguez, ahora concejala no adscrita, que ha ofrecido a Testa un acuerdo para "garantizar la estabilidad".

Testa ha afirmado que en las "sucesiones" y los conflictos en los grupos municipales no entra porque en lo que debería estar centrado el Gobierno local es en "las necesidades de la ciudadanía" y no mirarse "a sí mismos".

"Tenemos que mirar hacia el vecino de, insisto, de la calle Jabonería, de la calle Japón, qué problema tenemos con la vivienda, cómo lo solucionamos, cómo vamos a movernos de una manera mucho más sostenible, cómo vamos a solucionar los problemas y las reclamaciones que tenemos que hacer también en sanidad, con ese abandono institucional que tenemos", ha planteado la regidora, quien también ha recordado la situación vivida en la pandemia del Covid-19 y los "7.291 fallecidos".

Confía en que el resultado del 2027 sea bueno y que puedan seguir gobernando para "dar más derechos, más servicios públicos y gestionarlo todo bien, y desde la alianza con los vecinos y vecinas".

Preguntada por cómo cree que podría rentabilizar el PSOE la crisis a su izquierda, Testa ha afirmado que no va "de crecer a costa de los compañeros" de otros grupos municipales progresistas. "Yo quiero crecer como PSOE, creo que todo el mundo desde la izquierda deberíamos tener esa ambición", ha recalcado.

Es por ello que ha llamado a no plantear "dónde se va a rascar, en qué caladero de votos" porque cada formación tiene que tener "la mirada en los objetivos de la ciudad". "Plantear un proyecto o una alternativa que sea real, que sea efectiva para los vecinos y vecinas que mejore la vida de la gente porque para eso estamos aquí", ha proseguido.

"Yo no sé si acabarán en confluencias, individualmente, o cómo van a hacer ese planteamiento en cada una de las elecciones. Lo que sé es que el planteamiento del PSOE es ganar y ganar", ha rematado.