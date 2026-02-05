Testigos del tiroteo en una discoteca de Alcorcón relatan el terror vivido: "Bajó de un coche y nos apuntó con el arma"

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Testigos del tiroteo ocurrido el 2 de octubre de 2022 en la zona de ocio del polígono Costa Polvoranca de Alcorcón han relatado en el juicio el pánico vivido cuando tras una pelea a la salida de una discoteca, uno de los acusados de la muerte de un joven se bajó de un vehículo y les encañonó con un arma de fuego.

Un joven de 19 años falleció como consecuencia de los tiros, mientras que otras dos personas resultaron heridas de gravedad. El juicio por estos hechos continuará en los próximos días con la declaración de más testigos y peritos, antes de que el jurado popular emita su veredicto.

En la vista han declarado varios testigos y supervivientes del tiroteo, entre ellos una amiga de la víctima mortal, conocido como 'Bori', quien ha relatado entre lágrimas los momentos de terror vividos aquella madrugada.

Según su testimonio, al salir de la discoteca se produjo una pelea en las inmediaciones cuando un coche circuló en dirección contraria, lo que llamó su atención al frenar bruscamente. "Se bajó un chico y vi el arma con la que nos apuntaba. Una persona bajó del coche y nos encañonó; nos dijeron que corriéramos", ha narrado.

La testigo ha explicado que instantes después descendió del vehículo otro joven y que los tres implicados actuaban conjuntamente. "Escuchamos varios disparos, más de dos o tres", ha afirmado. En ese momento, según ha relatado, 'Bori' la empujó para que huyera mientras ella gritaba presa del pánico.

Visiblemente afectada, la joven ha explicado que continuó corriendo hasta ponerse a salvo, momento en el que logró llamar a la Policía para alertar del tiroteo. "Cuando había corrido bastante intenté calmarme. Sentí miedo", ha añadido antes de romper a llorar ante el tribunal.

En la vista, han comparecido varios vecinos de la zona que escucharon los disparos, indicando algunos que no vieron los rostros de los autores del tiroteo mientras que otros presenciaron los hechos.

El Ministerio Público solicita penas de hasta 55 años de prisión para los procesados de un delito de asesinato y dos delitos de asesinato en grado de tentativa. Además, uno de ellos se enfrenta también a un delito de tenencia ilícita de armas.

Las defensas de dos de los procesados solicitan la absolución mientras que el abogado del autor material del asesinato pide siete años de prisión por un delito de homicidio, con las atenuantes de alcoholismo y drogadicción.

HECHOS JUZGADOS

Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron en la madrugada del 2 de octubre de 2022, cuando los procesados acudieron a la discoteca Diverso, situada en la calle Polvoranca. A la salida del local, sobre las 5:30 horas, se produjo una pelea multitudinaria en la que resultaron heridos varios jóvenes, entre ellos uno de los ahora acusados y el joven fallecido, K. J. Z. F., conocido como 'Bori'.

Tras dispersarse los participantes en la reyerta, los tres acusados, presuntamente de común acuerdo, habrían decidido buscar a dos de los implicados en la pelea con la intención de acabar con sus vidas. Para ello, se desplazaron en un vehículo hasta las inmediaciones del domicilio de uno de ellos, en la zona de Torres Bellas.

Sobre las 5.45 horas, al localizar a las víctimas caminando por la calle Sierra de la Estrella, los acusados se bajaron del coche portando, al menos uno de ellos, un arma de fuego y profiriendo gritos de "tírale" y "mátalo". Al percatarse de la situación, los jóvenes intentaron huir, pero fueron perseguidos y tiroteados por la espalda, recibiendo al menos siete disparos.

Uno de los proyectiles alcanzó a ''Bori'' en el hombro, provocando que cayera al suelo. Según la acusación, cuando se encontraba indefenso, uno de los procesados se aproximó y le disparó a corta distancia en la cabeza, causándole un traumatismo craneoencefálico severo que le provocó la muerte alrededor de las seis de la mañana. Los otros dos jóvenes lograron escapar sin resultar heridos.

Tras el tiroteo, los acusados huyeron del lugar en el vehículo. La Fiscalía subraya que ninguno de ellos contaba con licencia de armas.

Los tres acusados permanecen en prisión preventiva desde el 8 de octubre de 2022.