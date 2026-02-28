La Tienda de los Deseos, un rincón en Madrid donde dejar de lado el móvil y escribir en papel los sueños pendientes

Tienda de los Deseos en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Tienda de los Deseos abre sus puertas a las 11 horas, pero mucho antes de que se levante la valla ya se arremolinan en el número 7 de la calle de la Escalinata parejas, familias y grupos de amigos que se paran ante su fachada dispuestos a dejar de lado el móvil y escribir en papel los sueños pendientes.

Una de las encargadas, Christian Toriz, abre la reja y comienza a recoger con cuidado los mensajes que los visitantes han dejado bajo su custodia. Un baúl con deseos cumplidos, mallas metálicas cubiertas de notas, un árbol y hasta el propio cartel del establecimiento sirven de soporte para que estos deseos escritos a mano encuentren su lugar. En el interior, los papeles dan la bienvenida a los visitantes, que se detienen a leer con curiosidad qué es lo que piden el resto de visitantes.

El origen de este singular negocio, según ha explicado la encargada a Europa Press, se remonta al verano de 2022, momento en el que su creadora, Daniela Camino, decidió dar un giro a su actividad profesional mientras impartía talleres de escritura infantil en Peque Story.

Fue entonces cuando colocó un árbol para animar a los más pequeños a dejar por escrito sus pensamientos. Lo que empezó como una actividad infantil pronto se transformó: también los padres comenzaron a colgar sus propios deseos.

Camino observó que muchos adultos recogían o dejaban a sus hijos sin apartar la vista del teléfono móvil. Pensó en lo "bonito" que resultaría invitarles a detenerse, a dejar la tecnología a un lado y a recuperar el gesto sencillo de escribir con papel y bolígrafo.

Así nació la Tienda de los Deseos, un espacio que anima a las personas a expresar sus anhelos presentes, futuros o incluso aquellos que quedaron pendientes en el pasado. Después, según la filosofía del lugar, será el universo el encargado de hacer su trabajo.

"Estoy feliz porque personas de todo el mundo dejan sus teléfonos para escribir deseos en papel. ¡Deseo cumplido!", fue la primera manifestación de la tienda. Como no podía ser de otra manera, es de la propia Daniela que lo escribió el 7 de julio de 2022.

150.000 DESEOS DE TODO EL MUNDO

La iniciativa se inspira en la tradición de las 'Cartas a Julieta' en Verona, donde visitantes de diferentes lugares escriben a esta figura en busca de consejo y esperanza en el amor.

Desde su apertura, el establecimiento acumula, según calcula Toriz, más de 150.000 papelitos. Además de los visibles en la fachada y en el interior, conservan muchos más en la oficina. Por ello, planean organizar, aunque aún sin fecha, una quema masiva de mensajes a modo de ritual.

"Eso es en lo que creemos, en hacer rituales, rituales de pensamiento o de trabajo con nosotros mismos para que se nos cumplan", explica en referencia a la futura fogata.

Los mensajes aparecen escritos en español, inglés, italiano, francés, portugués e incluso ruso. La tienda recibe visitantes de distintas partes del mundo y de todas las edades. Entre las peticiones hay confesiones profundamente personales, otras imposibles y algunas formuladas en tono de humor.

"Hay mucha gente que viene y nos cuenta su historia, o se ponen a llorar aquí, tanto de tristeza como de alegría, se emocionan. Es un sitio con una energía brutal", relata Toriz, mientras señala el deseo de un niño que, con letra infantil, escribió: "que mi padre reviva", una frase que, asegura, siempre le pone "los pelos de punta".

No obstante, la mayoría de los mensajes comparten una misma raíz: salud, felicidad, amor, amistad, viajes, paz o libertad, ya sea para quienes los escriben o para sus seres queridos.

EL RITUAL, LA CAMPANA Y LOS DESEOS CUMPLIDOS

El ritual comienza al coger un papel y un bolígrafo para escribir aquello que la imaginación quiera pedir. Después, el mensaje se ata con un cordón en el lugar que el "corazón" o la "energía" indiquen. El último paso es hacer sonar una campana, ya que, según la filosofía del espacio, el sonido y sus ondas envían el mensaje a un universo que "lee, escucha y ve".

Algunas personas regresan tiempo después para contar que su deseo se ha cumplido, ha asegurado Toriz. En esos casos, recuperan el papel del lugar donde lo dejaron y lo depositan en el baúl exterior. A cambio, reciben un certificado que acredita que el universo atendió su petición y un pequeño obsequio.

EL IMPULSO DE LAS RRSS Y DONACIONES PARA FUNDACIÓN IÑAKI NOGUEROLES

La encargada ha destacado que la tienda se ha viralizado en redes sociales, especialmente en TikTok, gracias a los vídeos compartidos por los propios visitantes. Este impulso ha llevado a que numerosos guías turísticos incluyan el local como parada habitual en sus recorridos por la ciudad. No obstante, también hay quienes la descubren por casualidad. Según apunta Toriz, la calle no estaba "tan" transitada como ahora.

Además de los deseos, que se depositan de forma gratuita o con donaciones voluntarias, el establecimiento ofrece recuerdos vinculados a la 'idea de la manifestación': llaves concebidas como amuletos, cuadernos, plumas, postales e incluso llaves antiguas.

Parte de la recaudación se destina a la Fundación Iñaki Nogueroles, centrada en la lucha contra el cáncer infantil. "Es muy bonito que la gente haga lo que Dani pensaba al principio: dejar el móvil y escribir", concluye Toriz.