Titulcia se convertirá en un escenario de música clásica iluminado por 2.000 velas LED en un nuevo ciclo

Imagen del municipio de Titulcia - AYUNTAMIENTO DE TITULCIA

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio madrileño de Titulcia, en la comarca del Sureste de la Comunidad de Madrid, se convertirá este sábado en un escenario de música clásica iluminado por 2.000 velas LED con el I Ciclo Noches Musicales en el Soto.

Lo hará en un paraje natural a orillas del Jarama y del Tajuña y con dos artistas de proyección internacional, en una iniciativa cultural a la luz de las velas impulsada por el Ayuntamiento, que convertirá el entorno natural del Soto de Bayona "en un escenario de música clásica de primer nivel" a partir de las 22 horas.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, está integrada en la VI edición del Festival de Teatro y Artes Escénicas de Titulcia. Apuesta por acercar la música clásica y la ópera a nuevos públicos desde un formato accesible, han informado desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

El recital se desarrollará en plena naturaleza, donde el paisaje, la iluminación y la interpretación artística formarán parte de una misma experiencia. Las protagonistas de esta primera edición serán la soprano Rocío Pérez y la pianista Cristina Presmanes, dos figuras reconocidas dentro del panorama lírico.

Pérez ha desarrollado una destacada carrera en escenarios como el Teatro Real de Madrid, la Deutsche Oper de Berlín, la Semperoper de Dresde o La Fenice de Venecia. Por su parte, Presmanes es una de las repertoristas más prestigiosas del país, vinculada a instituciones como el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, además de dirigir artísticamente la Temporada Lírica de Santander.

Juntas ofrecerán un programa centrado en el repertorio belcantista, concebido para aprovechar la cercanía con el público y la singularidad del entorno. El concierto, de aproximadamente 75 minutos de duración, comenzará al anochecer para potenciar el efecto visual de las velas y la integración de la música con el paisaje.

El proyecto aspira a convertirse en un ejemplo de cómo la cultura "puede actuar como motor de dinamización territorial" para atraer visitantes y generar actividad económica también en los municipios madrileños más pequeños.

La alcaldesa de Titulcia, Paquita Suárez, ha trasladado que lo que hace Titulcia es "exactamente lo que más municipios españoles deberían plantearse: no lamentarse por lo que no tienen, sino poner en valor lo que sí tienen. Un paraje natural, un río, un atardecer... y la voluntad de crear algo memorable". Por eso, ha incidido en la importancia de "apoyarse en todas las subvenciones públicas que están al alcance de todos los ayuntamientos".

La incorporación de Noches Musicales en el Soto supone un paso más en la consolidación del Festival de Teatro y Artes Escénicas de Titulcia, que en sus seis ediciones se ha convertido en una referencia cultural dentro de la comarca.