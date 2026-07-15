Toda la red de Cercanías de Madrid sufre "demoras" y los recorridos pueden verse "modificados" por una avería en Atocha

Tren de Cercanías de Madrid - RENFE

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cercanías de Madrid informa de que toda su red de transporte de corta distancia sufre "demoras", "detenciones" y que los recorridos habituales pueden verse modificados por una avería en la infraestructura de la estación de Atocha.

A través de un mensaje en la red social 'X', el servicio de Renfe ha detallado que los trenes de la línea C-7, en ambos sentidos, "circulan desviados por O'Donnell", mientras que las líneas C-2 y C-8 sí que efectuan sus recorridos habituales.