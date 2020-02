Todo el jurado considera culpable a la mujer acusada de matar a puñaladas a su hija recién nacida en Alcalá

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los nueve miembros del Jurado Popular, que desde la semana pasada han seguido en la Audiencia Provincial de Madrid la vista oral del juicio contra Sonia B.A., acusada de haber dado muerte a puñaladas a su hija recién nacida en Alcalá de Henares, han emitido por unanimidad un veredicto de culpabilidad respecto de la procesada.

El Tribunal popular la considera penalmente responsable de un delito de asesinato. En una semanas, el juez dictará una sentencia correspondiente a este veredicto, ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una nota de prensa.

Sonia B.A. se enfrenta a una petición fiscal de 22 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco. Su defensa solicitó durante el juicio que se le aplique una eximente incompleta como consecuencia de la depresión psicótica que sufrió en el momento del parto, lo que a su juicio le alteró sus capacidades volitivas y cognitivas.

Además, mantuvieron que sufrió una amnesia disociativa, dado que no recuerda nada de lo que ocurrió aquella trágica madrugada del 20 de febrero de 2018. La acusada cumple prisión preventiva en el penitenciario de Alcalá Meco con tratamiento psicológico y psiquiátrico.

RELATO DE LOS HECHOS

La mujer mató supuestamente a su bebé nada más nacer de nueve puñaladas realizadas con unas tijeras. Dio a luz a las cinco de la madrugada sola en el baño de la casa de los padres de su pareja. Al parecer, guardó el cuerpo sin vida de su recién nacida en unas bolsas de plástico y limpio los restos de sangre con papel.

Dos días después del crimen, su pareja y la madre llevaron a la mujer al hospital al sufrir una hemorragia, sin saber aún lo que había pasado. Cuando la madre y su hermana fueron a recoger las pertenencias de la joven para llevarlas al hospital, encontraron el cadáver del bebé en una mochila colgada en una silla.

Nerviosa y con voz quebrada, la acusada ha contestado solo a las preguntas de su defensa, el abogado Jaime Sanz de Bremond, y ha explicado que le han aumentado la dosis de la medicación que toma con motivo del juicio.

En su interrogatorio, la joven relató que tiene un hijo de 4 años, que tuvo con 17 años, y que en el momento de los hechos vivía con el padre de su hijo en la vivienda de su familia en Alcalá de Henares. Tras tener a su hijo Noel, se quedó embarazada y dio a luz a una niña en el baño, sin que nadie de su familia tuviera conocimiento antes de que estuviera embarazada.

¿Sabe que se le acusa de haber causada la muerte de la niña que tuvo? ¿Usted le causó la muerte?, le ha preguntado el letrado, a lo que la mujer ha respondido que sí. "Sí, fui yo", respondió en el juicio temblando y con lloros. "No me acuerdo, no sé que pasó. Solo sé que la perdí. Lo siento mucho, perdón, perdón", ha dicho entre lágrimas sin ofrecer más detalles de lo ocurrido.

Su madre compareció para explicar cómo encontró el cadáver del bebé en una mochila que había dejado colgada en una silla en una habitación de la vivienda. Así, declaró que su hija le comentó que la chica había tenido una hemorragia y la llevaron al hospital.

"Cuando se desmayó, la llevamos al hospital. Nos dijeron que podía estar embarazada o que había podido tener un parto. Fuimos a casa para coger ropa porque se le iba a dar de alta. Estábamos guardando ropa y mi hija me dijo que iba a mirar la mochila, que estaba colgada en una silla. Tuvimos que abrir las ventanas del olor y vimos sangre. Cogí unos guantes, y saqué papel. Cuando saqué muchas bolsas, vi que era un bebé", ha contado.

Asimismo, la psiquiatra del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ratificó en el juicio que la joven que asesinó a su bebé nada más nacer sufría un trastorno de negación del embarazo, entre cuyas consecuencias figura cometer un neonaticidio en las primeras 24 horas de vida del neonato.