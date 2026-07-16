Tomás Merina recurre a la vía judicial "ante la falta de garantías" para convocar elecciones Colegio de Médicos

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tomás Merina, vencedor en las últimas elecciones en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), ha presentado este jueves un recurso de apelación contra la sentencia que avala la anulación de su proclamación como candidato, al considerar que las partes implicadas no han ofrecido garantías suficientes para convocar unas nuevas elecciones abiertas.

En concreto, el titular de la Plaza número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid avaló la decisión de la Comisión de Recursos de anular la proclamación como candidato de Tomás Merina a los comicios, en los que la lista que encabezaba, 'Icomem para Todos', se impuso con el 46,9% de los votos.

Tras esta decisión judicial, Merina puso sobre la mesa una oferta para desbloquear la situación en la institución colegial, con una propuesta que pasaba por renunciar a seguir con la vía judicial a cambio de que se convocaran elecciones abiertas.

No obstante, "ante la falta de compromiso para convocar un proceso en el que todos los colegiados puedan expresarse libremente y sin restricciones injustificadas", la lista 'Icomem para Todos' ha decidido "ejercer su derecho a recurrir".

Así, ha presentado un recurso de apelación al considerar "injusta" la resolución judicial y ante la falta de "garantías suficientes" y "voluntad" para la convocatoria de elecciones abiertas en el Icomem. "Creemos que la forma de defender a los médicos es recurrir una sentencia que anula la voluntad expresada por los colegiados en las urnas", ha defendido Merina.

En este sentido, su equipo ha reiterado que discrepa de la interpretación "restrictiva" que realiza la sentencia sobre el concepto de ejercicio efectivo de la profesión médica, al entender que alguien con contrato para ejercer labores de director médico se dedica a labores administrativas y no médicas, "algo contrario a la realidad actual de la profesión, a la normativa aplicable y al propio Código de Deontología Médica".

En concreto, el juzgado constata que Merina estaba jubilado desde 2018 y percibía una pensión contributiva, lo que refuerza la presunción de que no se encontraba en ejercicio activo. Pese a presentar un contrato de "dirección médica" con una empresa familiar, el juez apunta que dichas funciones corresponden a gestión administrativa y no asistenciales o clínicas.

De este modo, el tribunal respaldaba la decisión de anular su candidatura al considerar que no cumplía con el requisito de ser médico en activo conforme a los Estatutos de la institución colegial.

Asimismo, la candidatura de Tomás Merina discrepa de que la sentencia no otorgue "la debida relevancia al resultado democrático de las urnas". A juicio de 'Icomem para Todos', "no puede tratarse como un elemento menor" que esta lista fue proclamada por la Junta Electoral, concurriera a las elecciones y resultara ganadora "con una ventaja amplia sobre el resto de candidaturas".

"La anulación posterior de su candidatura no solo afecta al derecho de Tomás Merina a ser elegido, sino también a los miles de colegiados que expresaron su voluntad en las urnas y que, con esta decisión, ven frustrado el resultado que apoyaron democráticamente", han explicado desde la lista.

En concreto, en los últimos comicios, la candidatura encabezada por Tomás Merina se impuso con el 46,9% de los votos (4.475), por delante de la liderada por Manuel Martínez-Sellés, 'Primero, médicos', que quedó en tercera posición con el 25,1% de los votos (2.393).

"Presentamos este recurso para defender los derechos democráticos de los médicos de Madrid, a los que se les pretende imponer una Junta Directiva que no votaron. No podemos aceptar una salida diseñada desde los despachos, sin garantías democráticas suficientes y que limite la participación de los colegiados", ha explicado Tomás Merina.

En cualquier caso, desde la candidatura 'Icomem para Todos' han reclamado que la presentación de este recursos no se use "como excusa" para "mantener paralizado el Colegio" y, en este sentido, ha recordado que la Junta Directiva en funciones de Manuel Martínez-Selés "lleva dos años eludiendo la responsabilidad democrática de convocar a los compromisarios del Colegio para encontrar salidas a la crisis institucional o para cumplir con su obligación de dar a conocer el estado de las cuentas de la institución".

"Nos presentamos a las elecciones de 2024 con un mensaje claro: había legado el momento de abrir puertas y ventanas en el Colegio para permitir que entraran nuevos aires democráticos. Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón: hay demasiados intereses tratando de evitar que los médicos de Madrid puedan elegir a sus propios representantes de forma democrática", ha zanjado Merina.