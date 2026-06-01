Un total de 115 fallecidos donan sus órganos en lo que va de año y las donaciones crecen un 62% en el último quinquenio

La consejera de Sanidad, Fátima Matute - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 115 personas fallecidas en la Comunidad habían donado sus órganos hasta el pasado día 22 de mayo, una más que en el mismo periodo del año anterior, una generosidad que ha llevado a la región a registrar un incremento de hasta un 62% en el número de donaciones en el último quinquenio.

Para conmemorar el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos que se celebra el primer miércoles de junio, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha recibido en la Consejería a asociaciones de pacientes, a las que ha presentado un cómic realizado para resaltar el agradecimiento del Ejecutivo regional a los donantes y sus familiares que, junto a los profesionales, "hacen posible lo imposible".

En concreto, el cómic 'Historia de una donación' es una iniciativa de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes para dar a conocer a personas de cualquier edad cómo este gesto altruista puede salvar la vida de enfermos que no tienen otra alternativa terapéutica.

Las viñetas, obra de Alba Mateos, muestran la satisfacción y la alegría de quien recibe el órgano, que gracias a ello pueden vivir con su familia y amigos. Durante su intervención, la consejera ha puesto en valor a los "donantes vivos y a sus familiares" y ha resaltado el "trabajo magnífico" de los profesionales.

La consejera también ha presentado los datos de donación en la región. En los últimos cinco años, la Comunidad de Madrid ha incrementado un 62% las donaciones, hasta superar las 40 personas por millón de habitantes.

Un crecimiento que llega al 300% en los casos de asistolia controlada, una técnica que permite mantener el flujo de sangre de manera artificial tras el fallecimiento para que los órganos tengan oxígeno, se facilite su viabilidad y se evite el rechazo en el paciente receptor.

"Madrid es una región que trasplanta todo tipo de órganos, en niños y en adultos", ha explicado la consejera, que ha puesto en valor el esfuerzo de los equipos multiprofesionales que "tienen que trabajar de forma dura para coordinarse".

Además de hacer énfasis en el carácter "pionero" de la Comunidad, donde se registra la mayor actividad de donación en España seguida por Cataluña y Andalucía, Matute ha resaltado que la donación "no entiende de fronteras".

"Nosotros trasplantamos a personas de otras Comunidades Autónomas y recibimos también órganos de otras para trasplantar", lo que ha indicado que hace importante "trabajar en una Sanidad en mayúsculas, sin fronteras y que busca resolver problemas y reescribir historias".

Además, han explicado que a medida que aumentan las donaciones, también se necesitan de más expertos especializados en "los nuevos caminos" que han abierto estas, como son la materia de la microbiota, la leche materna, entre otros. "Estos implican más enfermeras, matronas, personal sanitario y no sanitario, mucho más aún".

En este marco, ha destacado el "orgullo" detrás de la evolución de la tasa de donación, que ha evolucionado de forma "muy significativa".

24 HOSPITALES PÚBLICOS ACREDITADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cuenta con 24 hospitales públicos y sus coordinadores acreditados para la donación de órganos y tejidos. Asimismo, tienen 37 programas para receptores adultos o pediátricos, cuya actividad ha permitido llegar a 410 profesionales en lo que va de este año.

Mediante la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), cualquier ciudadano madrileño puede manifestar su voluntad para ser donante de órgano, así se facilita el trabajo de los sanitarios en el momento y se refuerzan las garantías legales detrás de la donación.