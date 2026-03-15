Un total de 150 funcionarios de prisiones se incorporan en prácticas a las cárceles de la región

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MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Prisiones Madrid da la bienvenida a los 150 funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes que este lunes se incorporan a los Centros Penitenciarios de la Comunidad de Madrid correspondientes a la oferta de empleo público de 2025.

En un comunicado, el sindicato ha trasladado su apoyo a los nuevos profesionales durante el periodo de prácticas, que se prolongará aproximadamente durante un año. Esta etapa es "fundamental" para que los funcionarios puedan desarrollar con eficacia su trabajo dentro de los centros penitenciarios.

La labor de estos trabajadores penitenciarios es clave para cumplir con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución, que recoge la finalidad de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, además de garantizar su vigilancia y custodia.

Según CSIF, la administración penitenciaria y Ministerio del Interior "olvida por completo a sus profesionales", lo que, provoca "una pérdida de autoridad de los funcionarios y una falta de respuesta a sus reivindicaciones".

Entre las principales demandas del sindicato se encuentran el reconocimiento de los Funcionarios de Prisiones como agentes de la autoridad, la equiparación salarial con los trabajadores de Cataluña y la mejora del material de seguridad y de los medios coercitivos.