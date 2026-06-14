Un total de 169.000 personas han aportado 220.000 donaciones de sangre en la Comunidad de Madrid en el último año

Archivo - Una persona dona sangre durante la 28º maratón para donar sangre en el Hospital Ramón y Cajal, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho balance este domingo de las donaciones recogidas durante el último año en la región con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, con un total de 169.000 donantes que han aportado 220.000 donaciones de sangre.

Así lo trasladado en declaraciones a Europa Press Televisión el subdirector de enfermería del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Diego Cobo, quien ha explicado que esta cifra "es lo necesario para que la Comunidad de Madrid mantenga sus reservas y podamos atender toda la demanda de transfusión en nuestros hospitales".

Asimismo, el responsable ha explicado que las transfusiones "son imprescindibles en múltiples situaciones clínicas, ya que "una cirugía de rodilla o de cadera se puede necesitar entre dos y cinco donaciones, en partos complicados, en personas con enfermedades hematológicas, por ejemplo, un trasplante de médula ósea puede necesitar hasta 200 donaciones de sangre que se convertirán en esas transfusiones, aparte también de las plaquetas y el plasma".

El subdirector de enfermería ha subrayado que el proceso de donación es sencillo y rápido, afirmando que "en unos 10 minutos" se realiza la donación, tras pasar "una pequeña entrevista clínica, donde se van a hacer una serie de preguntas para asegurar que el donante puede donar con esa seguridad".

Además, varios donantes han relatado su experiencia, destacando que la actividad "te enorgullece como persona" al poder ayudar a quienes lo necesitan. Así, han destacado que se trata de un tema de "solidaridad".

Las personas que quieran donar en la Comunidad de Madrid pueden hacerlo acercándose "a los autobuses, al centro de transfusión de la Comunidad de Madrid o en cualquiera de los puntos fijos que tenemos repartidos por muchos de los hospitales de nuestra comunidad", dirigiéndose especialmente a "todos los que tengan entre 18 y 65 años".