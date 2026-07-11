De 'Toy Story 5' a 'Hamnet': el cine que aún queda por ver en la Galería de Cristal de Cibeles este mes de julio

Archivo - ¿Es Hamnet la historia real de Shakespeare, de su mujer y de sus hijos? - UNIVERSAL PICTURES - Archivo

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Toy Story 5', 'Hamnet', 'Moulin Rouge', 'Cumbres borrascosas' o 'Pulp Fiction' son algunos de los títulos que aún pueden verse este mes de julio en 'Cibeles de Cine', el ciclo de verano que celebra su undécima edición en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles hasta el próximo 8 de septiembre.

Entre las próximas sesiones previstas bajo la nave acristalada destaca 'Toy Story 5' (sábado 11), uno de los títulos familiares de la programación. El miércoles 15 será el turno de 'Hamnet', en versión original subtitulada.

El ciclo continuará el domingo 19 con 'Moulin Rouge', que celebra su 25º aniversario; el miércoles 22 con 'Cumbres borrascosas', en versión original subtitulada; y el sábado 25 con 'Dentro del laberinto', que cumple 40 años.

La programación del mes incluirá también 'Pulp Fiction', el martes 28 en versión original subtitulada; 'Michael', el jueves 30; y 'Aída y vuelta', el viernes 31.

Las sesiones se celebran de martes a domingo a las 22 horas. Las entradas tienen un precio de 7 euros en taquilla y 8 euros online.