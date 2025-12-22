Trabajadoras de la Administración de Lotería de Getafe que repartió 10 millones: "Ha sido un sueño"

Archivo - Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

GETAFE 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una de las trabajadoras de la Administración 'El Coliseo de la Suerte' de Getafe, Sara Vázquez, ha asegurado que dar el cuarto premio del Sortero Extraordinario de Navidad "ha sido un sueño". La oficina, enclavada en plena calle Madrid, la artería comercial más importante de Getafe, ha repartido 10 millones en 500 décimos correspondientes a diez billetes del número 78477.

La alegría entre las trabajadoras ha sido inmensa. "En cuanto he escuchado el número por televisión sabía que lo llevábamos. Hemos ido corriendo a por el albarán y, efectivamente, era el nuestro", ha detallado.

Los décimos se han vendido prácticamente todos en ventanilla. Recuerda la trabajadora que un cliente habitual se llevó varios décimos porque "le encantó el número". Otros clientes habituales pasaban por la zona asegurando que habías comprado décimos y que tenían que comprobarlos.

UN QUINTO EN LEGANÉS Y MÓSTOLES

Mientras, los gerentes de la Administración de la Plaza de España de Leganés --un enclave muy céntrico-- han trasladado que están "muy contentos con el reparto del premio" al haber vendido el quinto 77715.

La Administración repartió el año pasado un cuarto premio, y hace dos años, uno de los quintos del Sorteo. Pendientes aún de que Loterías y Apuestas del Estado les confirme la cantidad de décimos vendidos, solo pueden valorar que el "premio ha estado muy repartido", prácticamente la totalidad en ventanilla.

En Móstoles, la Administración 'La Palomita', en la calle Camino de Humanes también ha repartido series del quinto premio.

El gerente de 'La Palomita', Juan Carlos, ha manifestado que el número se ha vendido "entero" y todo "en ventanilla", con algunas ventas a través de la web. La terminación del '15' es "muy demandada por los clientes", esgrime, para justificar que prácticamente el número ha volado.

"Estamos muy contentos, te puedes imaginar*, explica, tras recordar que llevan tres años dando premios, tanto en Navidad como en el Sorteo del Niño. La administración se ubica en un municipio que, como el resto de la zona Sur, es eminentemente una "ciudad obrera".