Trabajadoras de escuelas infantiles se enfocan en mejorar su convenio tras reunión con Ayuntamiento: "Seguimos igual"

Archivo - Concentración de los trabajadores de escuelas infantiles frente al Ministerio de Educación. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) buscará explorar la vía del convenio colectivo para tratar de desencallar la huelga que mantienen las trabajadoras de las escuelas municipales de Madrid desde el pasado 7 de abril, tras la reunión celebrada este jueves con el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández.

Así lo han trasladado a Europa Press desde la Plataforma tras el encuentro, al que también ha asistido la mediadora Marta Higueras. "Todo sigue igual", resume su portavoz, Rosa Marín.

Por su parte, fuentes municipales han apuntado a Europa Press que durante el encuentro "se han abordado las posibles vías para resolver la situación a través del convenio colectivo", al tiempo que han destacado "la cordialidad y el clima de diálogo" mantenido entre ambas partes.

Tanto el Ayuntamiento como la plataforma coinciden en señalar que las empresas adjudicatarias son las responsables de aplicar las nuevas tablas salariales recogidas en el convenio colectivo. "Vamos a ver si a través del convenio colectivo podemos forzar a que las empresas paguen estas nuevas tablas salariales para el curso que viene", ha señalado Marín.

No obstante, las trabajadoras han mostrado dudas sobre la capacidad de las empresas para asumir dichas subidas salariales --no contempladas en el actual convenio--, por lo que solicitan al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida más inversión para garantizarlas.

La plataforma se reunirá el próximo jueves con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en la que espera que se atiendan sus reivindicaciones y que "alguien por fin dé una solución". "Porque esto al final parece que no es de nadie", zanja Marín.

Fue el 7 de abril cuando las profesionales del sector arrancaron las movilizaciones por toda la región para reclamar mejoras salarias, una bajada de ratios y la pareja educativa, entre otras reclamaciones. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles había avisado entonces de que "no iban a volver las aulas" hasta mejorar sus condiciones laborales.