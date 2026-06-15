Trabajadoras de escuelas infantiles en huelga denuncian la filtración de sus datos a empresas por parte del Ayuntamiento

Archivo - Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha denunciado la filtración de los datos personales de las trabajadoras, en huelga desde el pasado 7 de abril, a empresas concesionarias a través de los recursos de reposición que impugnaban las prórrogas de los pliegos presentados ante el Ayuntamiento de Madrid.

"El Ayuntamiento ha hecho llegar a las empresas que gestionan las escuelas infantiles los recursos de reposición que impugnaban las prórrogas de los pliegos de condiciones con todos los datos personales de las trabajadoras que las firmaban, lo que les ha llevado a sufrir represión por parte de las mismas", asevera PLEI en un comunicado.

La plataforma advierte así que educadoras infantiles en la capital "han sido coaccionadas por las empresas que las gestionan" porque "han tenido acceso" a los recursos administrativos, una información que, señalan, "ha sido facilitada por las Juntas de Distrito".

En concreto, PLEI indica que la filtración afecta a los datos personales de las trabajadoras firmantes (nombre, apellido y DNI), algo que, a su juicio, "podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos y los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad".

"Además, podría haber incurrido en desviación de poder, ya que estaría utilizando sus potestades --la tramitación de un recurso-- para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico, facilitando colateralmente herramientas de presión laboral a una empresa privada, con graves consecuencias para los derechos laborales de las trabajadoras", critican.

En este sentido, defienden que el nombre, apellido y DNI de las trabajadoras que han firmado los documentos se recaban en el marco de un procedimiento administrativo, en este caso, un recurso de reposición.

"La finalidad de esos datos es tramitar y resolver dicho recurso. El Ayuntamiento puede comunicar el hecho a las empresas por ser partes implicadas, pero siempre protegiendo los datos de las trabajadoras que no son necesarios para el hecho vinculante y deberían haber sido anonimizadas antes de haber sido trasladados", recalcan.

Desde PLEI afirman que las trabajadoras "pueden denunciar de manera personal e individual" a través de las vías administrativas legales "todo aquello que crean indigno", pero que esto "no debe suponer amenazas, ni presiones por parte de las empresas privadas que gestionan las escuelas públicas del Ayuntamiento de Madrid".

"Desde el comité de huelga tomaremos las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza", zanjan.

MÁS MADRID: "LAS LLAMEN A CAPÍTULO, LITERALMENTE A DESPACHO"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha afirmado que las trabajadoras en huelga "tienen libertad para exigir sus derechos sin que ningún señor del PP ni de ninguna empresa amiga las llame a capítulo".

"Lo que han hecho es filtrar los datos, repito de estas trabajadoras para que sus empresas las coaccionen, las llamen a capítulo literalmente a despacho y vayan explicándoles que pueden sufrir represalias por haber dado ese paso, que es un paso que debería poder darse en una ciudad libre en el ejercicio de derecho de huelga, de expresión y de manifestación", ha criticado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles.

Así, Maestre ha exigido que el Gobierno municipal "acabe ya con este calvario" con nuevos contratos para que puedan hacer su trabajo "con las condiciones laborales que se merecen y con el servicio público con los niños y niñas de Madrid también se merecen".

ALMEIDA ASEGURA QUE SE ESTUDIARÁ LO SUCEDIDO

Sobre esta denuncia de las trabajadoras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que se "va a estudiar" esta cuestión, debido a lo "sensible" que es al estar relacionado con datos personales.

"Lo que he pedido es a protección de datos del Ayuntamiento de Madrid, dado lo sensible del tema, que estudie la cuestión y que determine que es exactamente lo que ha pasado", ha señalado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles.

Así, ha señalado que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es "determinar exactamente qué es lo que ha sucedido" a través de "canales internos de protección de datos".

"Cada escuela depende de los distritos y queremos saber cuál ha sido el modo de actuación exacto desde el punto de vista de protección de datos para así ha habido cualquier irregularidad inmediatamente solventarla y en el caso de que no la haya habido que tengamos todos la tranquilidad de que se ha actuado correctamente", ha concluido.