Trabajadores y vecinos se concentran en La Princesa contra la saturación "crónica" de Urgencias y la falta de inversión - EUROPA PRESS

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Hospital Universitario La Princesa y asociaciones vecinales se han concentrado este martes frente al centro hospitalario para denunciar la saturación "crónica" del servicio de Urgencias y una falta de inversión que se refleja en el estado del edificio y en el material.

Bajo una pancarta en la que se podía leer 'SOS Urgencias La Princesa. Defendamos la calidad asistencial. Falta material, falta personal, faltan camas', varias decenas de personas se han congregado en la salida de Urgencias para denunciar esta situación de "colapso crónico" en el centro.

Convocada por trabajadores del centro y representantes de asociaciones vecinales de los distritos de Salamanca, Chamartín y Ciudad Lineal, plataformas ciudadanas y el movimiento Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, durante la protesta se ha denunciado la falta de personal e inversión en este centro que atiende unos 700.000 pacientes cada año.

"A mí me gustaría que pusiera más personal sanitario, porque ha habido un aumento en estos últimos años de usuarios en la Urgencia, y que nos den el material que necesitamos, porque el material últimamente es precario, y sobre todo también la infraestructura, porque este hospital se ha quedado pequeño para toda la demanda que hay", ha explicado a Europa Press Raquel, enfermera del centro.

'Recortar en Sanidad es un acto criminal', 'Urgencias saturadas, vidas arriesgadas', 'Sin personal no hay Sanidad' o 'Menos banderas y más enfermeras' han sido algunos de los cánticos que los congregados han coreado durante la protesta, muchos de ellos con su uniforme blanco y acompañados de vecinos y usuarios con camisetas en defensa de la Sanidad Pública.

La situación que se vive en este hospital, con más de 70 años de actividad desde que fuera inaugurado el 3 de noviembre de 1955 en la calle Diego de León, no es algo puntual, según han denunciado los convocantes, sino que se trata de una situación "crónica" y que se agrava con el tiempo ante el incremento de la población de referencia.

"No son hechos puntuales. Hemos tenido el pico habitual de gripe de todos los años en invierno pero ya el umbral de gripe está por debajo del umbral epidémico y seguimos igual. Así que no son hechos puntuales que pueda ser la gripe o lo que sea. Es lo que tenemos", ha lamentado Mariano, enfermero en Urgencias.

En este sentido, ha insistido además en que la infraestructura "se ha quedado pequeña". "Tenemos 13 boxes de atención de agudos, y lo habitual es que sean el doble de pacientes lo que tenemos dentro. O sea que tenemos pacientes en pasillos, boxes doblados y, tanto que se nos llena la boca con la humanización de los cuidados, eso no es humanidad", ha denunciado.

Durante la protesta, los congregados también han lanzado consignas en defensa de una sanidad pública y de calidad y contra la mercantilización de este servicio esencial. 'Fuera las empresas de la sanidad porque solo vienen a robar', 'La sanidad no se vende, se defiende' o 'Nada, nada, nada, para la privada' han sido algunas de las más escuchadas.

Micrófono en mano, un portavoz de los convocantes ha reclamado un Pacto de Estado "para que la sanidad no se toque, porque es lo más importante". "Hace muchos años la pandemia nos enseñó algo súper importante. Daba igual las carreteras, daba igual los aeropuertos. Lo importante que era tener salud. Ahí lo vimos, pero parece ya que se nos ha olvidado. Ahora tenían que estar aquí los aplausos por luchar por una sanidad pública. ¡Luchemos todos por una sanidad pública!", ha clamado.

A la concentración ha acudido para trasladar su apoyo la portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que ha subrayado que la situación de La Princesa en una muestra más de lo que Ayuso está haciendo con los servicios públicos en la Comunidad de Madrid.

"Está pasando por ellos como una apisonadora, especialmente con la sanidad pública, a la que sigue asfixiando presupuestariamente mientras sigue regando con dinero público a Quirón, la empresa en la que trabaja su novio", Alberto González Amador, ha denunciado.

Con esta movilización se da continuidad a otras similares llevadas a cabo en los últimos meses, la última el pasado 16 de diciembre, y ante la "inacción" por parte de la Dirección del centro, cuya única medida desde entonces, han denunciado los organizadores, ha sido una "reforma cosmética" en la sala de espera de Urgencias "que no aborda los problemas estructurales ni la emergencia asistencial".

"La reforma superficial de la sala de espera demuestra que las autoridades priorizan la imagen sobre la solución de los problemas de fondo", han explicado los organizadores. En este sentido, han puesto el acento en la falta de "inversión real", con gastos "en cambios estéticos" en lugar de destinarlo a "equipamiento médico de última generación, renovación de tecnología obsoleta y mantenimiento urgente de las instalaciones críticas".

Entre otras cuestiones, el movimiento vecinal solicitó una reunión "urgente" con la Gerencia del Hospital y del Área Sanitaria para exponer sus demandas pero que, según lamentan, no se ha producido, "mostrando una vez más el desprecio al diálogo con la ciudadanía". "La negativa a reunirse con los trabajadores y vecinos es una muestra de la opacidad y la mala gestión que imperan", han apostillado.

Toda esta situación deriva, según han sostenido, en la "continua sobrecarga laboral" para los trabajadores, sin que haya refuerzos estructurales de plantilla. Todo ello está provocando "un desgaste físico y mental sin precedentes, llevando al personal al límite de sus fuerzas y fomentando la desmotivación".

La Princesa, han recalcado los organizadores, es "un síntoma de la desinversión planificada en la sanidad pública madrileña, que busca debilitar el servicio para justificar su derivación a la sanidad privada, en un claro proceso de privatización encubierta".

En este sentido, los convocantes han recalcado que las movilizaciones no cesarán hasta revertir esta situación de "deterioro continuo" de la asistencia sanitaria en el centro hospitalario y "el cierre de canales de diálogo" por parte de la Gerencia.

AUMENTO DE PLANTILLA

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado el aumento de plantilla en el centro hospitalario en los últimos años, con incrementos de casi un 23% en personal de Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Sin contar los planes de invierno, se ha pasado, según datos del departamento que dirige Fátima Matute, de 44 enfermeras en 2021 a 54 y de 44 TCAEs a 54.

Además, se han incorporado siete nuevos facultativos hasta sumar en la actualidad 27 profesionales. Durante el año pasado, se atendió a 118.000 pacientes, lo que supone 323 al día de media, han apuntado desde la Consejería.

En este punto, también han subrayado la responsabilidad que, en su opinión, tiene el Ministerio de Sanidad "en esta supuesta degradación de los servicios de Urgencias" y, en este sentido, han recordado la región ofreció casi 70 plazas para formarse en la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias pero el Ministerio aceptó únicamente 11.

El departamento que dirige Fátima Matute ha recordado además que el servicio de Urgencias ha obtenido dos acreditaciones de calidad una del Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias que valoran las instalaciones, el equipamiento, la formación y cualificación de los profesionales, la investigación y la docencia, así como otra de la Sección de Geriatría de Urgencias de la Sociedad Americana de Urgencias (GEDA), que valora la adaptación a los servicios y los cuidados prestados al paciente mayor.