El tráfico aumenta un 40% en Madrid con el regreso de las vacaciones, aunque sigue por debajo de un laborable medio

Archivo - Decenas de vehículos durante la operación salida del verano, en la A-6, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la ciudad de Madrid ha aumentado aproximadamente un 40% este martes respecto al mismo día de la semana anterior, coincidiendo con el regreso de las vacaciones y el primer día laborable de septiembre, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles habituales de una jornada laborable.

Así lo ha explicado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, al ser preguntado por el estado de la circulación durante la primera jornada de septiembre tras el periodo estival y a pocos días del inicio del nuevo curso escolar.

"Se ha producido un incremento sustancial respecto al mismo día de la semana pasada y el tráfico ha aumentado aproximadamente un 40%, pero sigue estando por debajo de la media de un día laborable", ha detallado a los medios tras la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del curso político.

AUTOBUSES GRATUITOS LOS DÍAS 7 Y 8

Ante el incremento previsto de la movilidad, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) volverán a ser gratuitos durante los días 7 y 8 de septiembre.

El alcalde ha señalado que la medida busca facilitar tanto la vuelta al trabajo como el regreso a las aulas y fomentar el uso del transporte público durante unas jornadas especialmente sensibles para la movilidad.

"Queremos que el transporte público, y especialmente los autobuses, siga siendo la pieza central de la movilidad en la ciudad de Madrid", ha subrayado Almeida.

En este sentido, el regidor ha destacado el "notabilísimo éxito" de las jornadas de gratuidad implantadas por el Ayuntamiento y ha afirmado que la EMT continúa "batiendo récords históricos de usuarios" en la capital.