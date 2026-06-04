El tráfico en el interior de la M-30 cae un 32,4% este jueves tras el llamamiento al teletrabajo

Montaje del escenario con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV en la plaza de Lima, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto demostrativo, desarrollado por la Policía Nacional en el Paseo de la Castellana, 136 (Plaza de Lima
Montaje del escenario con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV en la plaza de Lima, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto demostrativo, desarrollado por la Policía Nacional en el Paseo de la Castellana, 136 (Plaza de Lima - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 4 junio 2026 14:10
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MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en el interior de la M-30 ha caído un 32,4% este jueves tras el llamamiento al teletrabajo hecho por el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones ante la visita del Papa León XIV a la capital.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha agradecido a través de la red social 'X' a toda la ciudadanía que ha "contribuido a facilitar la movilidad en la ciudad en unos días especialmente complicados para el tráfico rodado por los preparativos para recibir al Papa".

Los autobuses de EMT Madrid y el sistema de bicimad serán gratuitos por primera vez durante una semana completa, del 3 al 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV y, ante la previsión de gran afluencia de personas, durante el fin de semana y el lunes se activarán por primera vez cuatro estaciones virtuales de bicicleta pública en los aparcamientos de Orense, Almagro, plaza de España y Villa de París.

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