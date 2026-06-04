El tráfico en el interior de la M-30 cae un 32,4% este jueves tras el llamamiento al teletrabajo

Montaje del escenario con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV en la plaza de Lima, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto demostrativo, desarrollado por la Policía Nacional en el Paseo de la Castellana, 136 (Plaza de Lima - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en el interior de la M-30 ha caído un 32,4% este jueves tras el llamamiento al teletrabajo hecho por el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones ante la visita del Papa León XIV a la capital.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha agradecido a través de la red social 'X' a toda la ciudadanía que ha "contribuido a facilitar la movilidad en la ciudad en unos días especialmente complicados para el tráfico rodado por los preparativos para recibir al Papa".

Los autobuses de EMT Madrid y el sistema de bicimad serán gratuitos por primera vez durante una semana completa, del 3 al 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV y, ante la previsión de gran afluencia de personas, durante el fin de semana y el lunes se activarán por primera vez cuatro estaciones virtuales de bicicleta pública en los aparcamientos de Orense, Almagro, plaza de España y Villa de París.