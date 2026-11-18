1134914.1.260.149.20261118001518 Archivo - Ambulancia de Samur Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha sido trasladado por el SAMUR-PC intubado y "muy grave" al Hospital Gregorio Marañón a causa de tres heridas por arma blanca en axila y tórax.

El suceso ha tendido lugar en la calle Hermanos García Noblejas con calle Ghandi, en el barrio de Ciudad Lineal, sobre las 21.45 de este martes, según ha informado Emergencias Madrid.

La Policía Nacional ya investiga lo ocurrido, y ha contado con colaboración de la Policía Municipal que ha escoltado a la ambulancia hasta el centro sanitario.