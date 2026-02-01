Tres bomberos y dos sanitarios de la Comunidad se desplazan a Mozambique a causa de las inundaciones

Archivo - Bomberos de la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres bomberos y dos sanitarios de la Comunidad de Madrid se han desplazado este domingo a Mozambique con el objetivo de instalar módulos de potabilización de agua a consecuencia de las recientes inundaciones que han asolado al país sudafricano.

Así lo ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press, precisando que se trata de tres bomberos del Cuerpo autonómico --pertenecientes al equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM)-- y dos sanitarios del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA112) --que forman parte del contingente español--, los cinco enviados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dentro del equipo START.

"Estos efectivos, que ya se encuentran allí desde esta misma tarde, han viajado al país africano que sufre desde hace días unas fuertes inundaciones, afectando a unas 600.000 personas, que se han visto obligadas a abandonar sus casas y están siendo alojadas en albergues provisionales, sufriendo la falta de agua potable", ha precisado Emergencias 122 Comunidad de Madrid.

En concreto, según detalla la Comunidad, la misión servirá para instalar módulos de potabilización de agua diseñados para su uso en situaciones de emergencia, con capacidad para producir unos 225.000 litros de agua potable al día, conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pueden abastecer diariamente a aproximadamente 15.000 personas.

Una ayuda humanitaria internacional tras el paso del Ciclón Idai por el país, una vez las inundaciones remiten y la recuperación de las infraestructuras permite alcanzar a las personas más alejadas de los centros urbanos.

"El suministro de agua potable es, además, necesario para la prevención de enfermedades como el cólera o la malaria", remarcan, explicando que, por otra parte, repartirán entre la población kits de higiene básica e instalarán tiendas de campaña.

Así, el dispositivo se desplazará a la zona sur de Mozambique, que es la más afectada por las inundaciones, y permanecerá un mes trabajando, con un relevo de personal dentro de dos semanas.