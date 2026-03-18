Tres Cantos contará con 180 millones de inversión en su 35 aniversario: un nuevo CEIP y 280 casas para jóvenes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Tres Cantos, a 18 de marzo de 2026, en Tres Cantos, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

TRES CANTOS, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha detallado este miércoles la inversión de más de 180 millones de euros que va a realizar en Tres Cantos durante los próximos años para reforzar los servicios públicos y ampliar las infraestructuras y la oferta educativa, social y cultural del municipio, entre lo que destaca un nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y 280 casas para jóvenes.

"Tres Cantos es un ejemplo de crecimiento, éxito y desarrollo en tiempo récord", ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado de manera extraordinaria en el Ayuntamiento de la localidad, que este año celebra su 35 aniversario junto con el alcalde, Jesús Moreno.

Es el único municipio de nueva creación en la Comunidad de Madrid, convertido en "todo un referente" tras un crecimiento de población en este tiempo de más del 254%, pasando de los 15.000 habitantes a casi ya 55.000. Actualmente es de las "más ricas de toda España" y se encuentra en situación de pleno empleo, liderando atracción de inversión y empresas, ha indicado Díaz Ayuso.

Entre las principales actuaciones, destaca la ampliación del tercer carril de la carretera M-607 entre Tres Cantos Norte y la variante sur de Colmenar Viejo que enlaza con la M-618. Esta obra, que cuenta con un presupuesto de 37,7 millones de euros, se inició el año pasado y tiene como objetivo aumentar la capacidad de esta vía y reducir las retenciones.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico quiere reforzar el acceso a la vivienda asequible en el municipio. En total, se han entregado 563 pisos a los que se sumarán otros 280 del programa Plan Vive Solución Joven, dirigidas a facilitar la emancipación de menores de 35 años.

Este ha sido uno de los asuntos que ha destacado el alcalde, quien ha subrayado que el modelo del municipio es "de éxito" en cuanto a su "diseño, calidad de vida y de modelo de ciudad", además de asegurar que Tres Cantos es "epicentro de talento joven".

"La vivienda es algo que nos une, pero sobre todo hemos hablado del futuro. Un futuro con ilusión, un futuro que habla de inquietudes, un futuro que habla de Tres Cantos tecnológico. Si hoy Tres Cantos es un referente a nivel regional en tecnología e innovación, queremos dar un impulso para que sea una gran ciudad y un referente a nivel nacional e internacional en tecnología e innovación", ha reivindicado.

NUEVAS PLAZAS EDUCATIVAS Y MEJORA DEL CENTRO

En el ámbito educativo, durante esta Legislatura, el Gobierno regional va a invertir casi 12,8 millones en la construcción del nuevo CEIP, que permitirá ampliar la oferta educativa del municipio con 900 nuevas plazas públicas. Además, se realizarán obras de ampliación en los CEIP Antonio Osuna y Ciudad de Nejapa para facilitar la implantación del primer ciclo de Educación Infantil.

A estas actuaciones se suma la reciente finalización de las obras del Instituto de Educación Secundaria Montserrat Caballé, con un presupuesto de 4,6 millones de euros que han permitido crear 390 plazas educativas.

A través del Programa de Inversión Regional (PIR), la Comunidad de Madrid va a invertir 5,8 millones de euros en la remodelación de la avenida de España, con el objetivo de transformarla en un gran eje peatonal. El proyecto incluye la plantación de 1.000 árboles y la creación de un bulevar de seis kilómetros de norte a sur, cuyos trabajos comenzaran este verano.

Por otro lado, en materia sanitaria, el Gobierno regional va a destinar 700.000 euros para modernizar los centros de salud Tres Cantos I y Sector Embarcaciones, mediante la renovación de los sistemas de climatización, iluminación y fontanería, así como otras mejoras en las instalaciones.

MANTENIMIENTO DEL CORREDOR MEDIOAMBIENTAL ARCO VERDE

En el área de medio ambiente destacan actuaciones como la ejecución y mantenimiento del corredor Arco Verde, a su paso por esta localidad, del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente y los trabajos de emergencia para paliar los daños provocados por el incendio registrado en el Monte de Viñuelas en agosto de 2025, con una inversión total de 1,39 millones de euros.

Asimismo, ya se han destinado más de 3,8 millones a infraestructuras hidráulicas gestionadas por Canal de Isabel II, como la Estación de Tratamiento de Agua Potable de El Bodonal. Para los próximos años se prevé invertir 10,2 millones adicionales en nuevas actuaciones relacionadas con estas infraestructuras.

INCREMENTO DEL 14% LA INVERSIÓN EN SERVICIOS SOCIALES

En asuntos sociales, desde 2019 la Comunidad de Madrid ha destinado a este municipio cerca de 100 millones de euros, lo que supone un crecimiento global próximo al 79%. La mayor inversión se concentra en el área de Mayores y Dependientes, cuyo presupuesto ha aumentado en torno al 60%. En atención a mayores y personas en situación de dependencia, el Gobierno regional financiará 213 plazas en dos residencias y un centro de día, además del centro de mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social.

En cuanto a la Atención Social Primaria, se invertirán más de 600.000 euros en 2026 en diferentes programas de prestaciones básicas de servicios sociales, protección a la infancia, apoyo a familias, desarrollo del pueblo gitano y prevención del suicidio, orientados a la inclusión.

Y, en el ámbito de la discapacidad, el Ejecutivo regional destinará 3 millones de euros para financiar 100 plazas residenciales, una vivienda compartida, un centro de día y un centro ocupacional.

También se suman 165.000 euros para atención temprana, que beneficiará a 35 menores de hasta seis años del municipio. Por último, destaca en materia de Mujer el convenio con el Ayuntamiento de la localidad, por valor de 180.000 euros, para la realización de diferentes actuaciones en materia de igualdad.

DIGITALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

El Gobierno autonómico ha destinado en la presente legislatura en Tres Cantos más de un millón de euros en programas educativos que han permitido modernizar 240 aulas y facilitar 259 dispositivos digitales para préstamo a estudiantes. En el marco del proyecto Código Escuela 4.0, 15 centros del municipio han recibido kits de robótica para su aplicación docente.

Asimismo, actualmente 20 empresas trabajan en el Nodo Aeroespacial de la ciudad, creado dentro del programa Redes de Emprendimiento Digital de la Comunidad de Madrid para potenciar la incubación, la aceleración y el escaldo de startups relacionadas con ese sector.

Como ha señalado la presidenta, el 90% del sector aeroespacial de España se encuentra en la región, y de este, el 70% se ubica en Tres Cantos, siendo sede del Parque Científico y Tecnológico.

NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y PROGRAMAS PARA EL EMPLEO

Igualmente, durante esta legislatura se han aprobado 1,4 millones de euros para programas formativos dirigidos a alumnos, trabajadores y desempleados, de los que se han beneficiado 1.182 participantes. Además, se invertirán 3,4 millones de euros entre 2026 y 2027 en la rehabilitación del nuevo Centro de Formación Profesional para el Empleo en Farmacéutica y Biotecnología.

Asimismo, desde 2023 se han destinado 578.000 euros en ayudas a autónomos y emprendedores. Destacan también 241.500 euros en subvenciones orientadas a la promoción y transformación digital y sostenibilidad de pymes comerciales y artesanas, que han ayudado a más de 2.900 empresas.

En Cultura, en los dos últimos ejercicios, destaca la construcción de una nueva biblioteca actualmente en curso, con una inversión cercana a 400.000 euros, con el correspondiente suministro de sus fondos bibliográficos, y la ciudad ha recibido 80.500 euros a través de la Red de Teatros.