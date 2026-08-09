Tres causas judiciales marcan el pulso del Bernabéu: licencias para conciertos, ruidos y aparcamientos

Archivo - La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entorno del estadio Santiago Bernabéu se ha convertido en este último año en escenario de una intensa batalla judicial que enfrenta al Real Madrid con la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y que afecta a algunos de los proyectos más relevantes vinculados a la explotación del renovado recinto.

En los últimos meses, los tribunales han dictado resoluciones sobre tres grandes frentes: las licencias para celebrar conciertos, las denuncias por los ruidos de esos eventos y las obras de los aparcamientos previstas en los alrededores del estadio.

El último revés judicial para el club ha llegado en junio de 2026. El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite el recurso de casación presentado por el Real Madrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) relacionada con la celebración de conciertos en el Santiago Bernabéu.

La decisión no entra en el fondo del asunto, pero sí confirma la sentencia del TSJM de noviembre de 2025 que daba la razón a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu. Como consecuencia, será el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid el que deba analizar ahora la reclamación presentada por los vecinos contra el Ayuntamiento de Madrid.

El núcleo de la controversia reside en si las licencias y el planeamiento urbanístico que amparan la actividad del estadio permiten realmente la celebración de grandes conciertos musicales. Los vecinos sostienen que no, mientras que el club defiende que la actividad es compatible con la explotación del recinto.

LOS RUIDOS DE LOS CONCIERTOS: VICTORIA JUDICIAL

En contraste con el frente urbanístico, el Real Madrid obtuvo en mayo de 2026 una importante victoria en la causa penal relacionada con los ruidos generados por los conciertos celebrados entre abril y septiembre de 2024.

La Audiencia Provincial de Madrid archivó definitivamente la causa abierta contra Real Madrid Estadio S.L. y contra José Ángel Sánchez, estimando los recursos presentados por ambos y respaldados por la Fiscalía. La resolución dejó sin efecto la decisión previa de una jueza que había propuesto llevar el caso a juicio por un supuesto delito contra el medio ambiente.

Los magistrados concluyeron que ni el club ni la sociedad gestora del estadio tenían control directo sobre la emisión del ruido durante los espectáculos. Según la sentencia, la responsabilidad de gestionar el volumen del sonido y cumplir los límites acústicos correspondía a las empresas promotoras encargadas de organizar cada concierto.

La Audiencia considera que el papel del Real Madrid se limitó al alquiler del recinto y rechaza que pudiera atribuírsele responsabilidad penal por la falta de aislamiento acústico o por las emisiones sonoras producidas durante los eventos.

Pese al archivo de la causa, la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo, por lo que el conflicto judicial aún no está completamente cerrado.

LOS APARCAMIENTOS, OTRO PROYECTO BAJO ESCRUTINIO

El tercer gran frente afecta a las obras de los aparcamientos proyectados en el entorno del estadio. En junio, el Tribunal Supremo confirma la anulación de los parkings del Bernabéu.

Así, el Alto Tribunal inadmitió el recurso de casación del Real Madrid y dejó firme la sentencia que anuló la autorización municipal para construir dos aparcamientos subterráneos junto al estadio, en Padre Damián y el Paseo de la Castellana.

De este modo, quedó ratificada la decisión del TSJM, que consideró que el Ayuntamiento no acreditó suficientemente el interés público de la actuación y que existían dudas sobre su adecuación al planeamiento urbanístico y su impacto en la movilidad y la contaminación

En marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó los recursos presentados tanto por el Real Madrid como por el Ayuntamiento de Madrid contra la suspensión de las obras.

La resolución confirmó la ejecución provisional de una sentencia anterior que ordenaba paralizar los trabajos autorizados por el acuerdo municipal aprobado en marzo de 2023. Dicho proyecto contemplaba la construcción de dos aparcamientos y un túnel junto al estadio.

La medida deriva también de una iniciativa judicial impulsada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, que logró que los tribunales ordenaran detener temporalmente unas actuaciones cuya legalidad sigue siendo objeto de debate.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid asumió que el aparcamiento en Padre Damián y el túnel proyectado no eran viables y los sacó de su planificación. Postura distinta es la que el equipo de José Luis Martínez-Almeida tenía con el de Castellana al estar más avanzado. El Consistorio buscó un entendimiento vecinal en un primer momento aunque acabó desistiendo ante la decisión del Supremo.

UN CONFLICTO QUE TRASCIENDE EL ESTADIO

Las tres causas reflejan la compleja relación entre la transformación del Bernabéu en un gran centro de eventos y las reclamaciones vecinales por el impacto urbanístico, acústico y de movilidad que genera la actividad del estadio.

Mientras el club logra respaldo judicial en el procedimiento penal por los ruidos, mantiene abiertos importantes frentes en materia urbanística y administrativa.

El resultado de estos litigios será determinante para definir hasta dónde puede llegar el modelo de explotación del nuevo Bernabéu y qué límites impondrán los tribunales a uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo.