Tres detenidos tras desarticularse un punto de venta de cocaína en Villaconejos

La Guardia Civil desarticula un punto de venta de cocaína en la localidad de Villaconejos, Madrid, el 7 de octubre de 2026 - GUARDIA CIVIL

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado el pasado 7 de octubre un punto de venta de cocaína en la localidad de Villaconejos, al sureste de la Comunidad de Madrid, que se ha saldado con la detención de tres personas pertenecientes a un clan familiar.

Los detenidos son un hombre, de 55 años; su pareja, de la misma edad; y otra miembro, de 53 años. La pareja acababa de salir de prisión el el último año y ya contaba con antecedentes previos por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press.

En el momento del registro de la vivienda, que contaba con una puerta acorazada para dificultar la intervención policial, se lograron intervenir 151,04 gramos de cocaína, 425 euros en metálico y diferentes utensilios para el almacenaje y la venta al por menor de la sustancia estupefaciente, tal y como señala la benemérita en un comunicado.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de droga a través de diferentes canales de información y comenzó la investigación a finales del mes de marzo.

Una vez avanzada la operación, se logró ubicar la vivienda, donde sus moradores se encargarían de vender sustancias estupefacientes a personas que acudían a la misma para adquirirla y que permanecían un breve periodo de tiempo.

Tras entrar a la vivienda, se detuvo a los tres sospechosos, que ingresaron en prisión provisional, lográndose así la desarticulación del punto de venta.