Archivo - Luces de navidad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Madrid ilumina sus calles con más de 13 millones de luces LED en 240 puntos de la ciudad, destacando un árbol de 37 metros en Sol, un túnel luminoso en Gran Vía y un ángel gigante d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres grandes Reyes Magos en la plaza de Colón, una de las principales novedades de la programación navideña del Ayuntamiento, llegarán a Madrid esta noche para estar instalados antes de final de mes, han informado desde el área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero a la cabeza.

La instalación comenzará en la madrugada del domingo al lunes porque desde el Consistorio se ha preferido no comenzar en la noche del encendido, este sábado, ante la gran afluencia de gente que se espera.

Las tres figuras tienen 10 metros de altura, 9 metros de largo y 3 de fondo. La iluminación de las grandes estructuras metálicas de aluminio se llevará a cabo mediante cordón superbrillo de alta luminosidad en colores blanco cálido, azul, verde y morado. Los Reyes Magos estarán compuestos por un total de 65.400 puntos led.

Los Magos de Oriente gigantes han tardado algo más de lo previsto en llegar a Madrid por la congestión que se registra en el tráfico marítimo internacional ante la progresiva vuelta de las navieras a la ruta del Canal de Suez, después de un periodo en el que muchos buques han tenido que realizar sus trayectos bordeando el cabo de Buena Esperanza, ha detallado el Ayuntamiento.

Cibeles apunta a que "aunque el regreso a la ruta de Suez supone, teóricamente, un ahorro de entre 10 y 14 días de navegación, está generando un efecto embudo en los principales puertos del Mediterráneo". A lo que se suma el proceso de reorganización de las rutas y escalas de las navieras, que están retomando la navegación por Suez de forma progresiva y no simultánea.

El barco con el material destinado al Ayuntamiento, procedente de China, tenía que haber llegado a España el 12 de noviembre, aunque finalmente llegó ayer jueves al puerto de Valencia, donde ha terminado de pasar los preceptivos trámites de aduana.