Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una condena a dos mujeres a un año y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en el parque Cerro Almodóvar de Villa de Vallecas tras desestimar el recurso presentado por una de ellas, que alegaba que había acudido al lugar como consumidora y no participaba en la venta de sustancias estupefacientes.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal ratifica el fallo dictado el pasado 4 de mayo por la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a ambas por un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, en su modalidad atenuada, sin apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Los hechos se remontan al 3 de noviembre de 2023, sobre las 4.20 horas, cuando las acusadas se encontraban en el parque Cerro Almodóvar. Agentes de la Policía Nacional observaron cómo una de ellas entregaba algo a un hombre, identificado posteriormente como comprador, mientras este daba dinero a la otra, en una transacción que resultó ser una venta de cocaína.

La sustancia adquirida por el hombre consistía en una papelina con 0,057 gramos de cocaína, con una riqueza del 89,9 por ciento, equivalente a 0,049 gramos de cocaína pura.

Cuando las acusadas se percataron de la presencia de los agentes que habían observado la operación, trataron de huir en un patinete eléctrico, aunque finalmente fueron interceptadas.

Durante la intervención, una de ellas, que llevaba consigo un paquete blanco en el suelo, intentó apartarlo disimuladamente con el pie. Los policías comprobaron que se trataba de un pañal que ocultaba 50 euros distribuidos en dos billetes de 20 euros y uno de diez, tres paquetes de papel de fumar, una navaja y numerosas papelinas de droga.

En concreto, los agentes encontraron una papelina de marihuana, con un peso de 2,57 gramos, así como cuatro papelinas de cocaína y otras 43 papelinas de esta misma sustancia, que se encontraban preparadas para su distribución. La sentencia recoge que ambas poseían las sustancias de común acuerdo y con la finalidad de traficar con ellas mediante su entrega a terceras personas.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a cada una de ellas a un año y seis meses de prisión, además de una multa de 110 euros, con un día de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. También acordó el decomiso de la droga, el dinero y los efectos intervenidos.

En el caso de una de las condenadas, de nacionalidad colombiana y en situación irregular en España, la pena de prisión fue sustituida por su expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrar en España durante siete años.

LA DEFENSA ALEGÓ QUE HABÍA ACUDIDO COMO CONSUMIDORA

La defensa de una de las condenadas recurrió el fallo al considerar que existía un error en la valoración de la prueba y una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. Sostenía que la sentencia se apoyaba en indicios insuficientes y que su representada había acudido al parque como consumidora, sin llevar consigo dinero ni sustancias estupefacientes.

Sin embargo, el TSJM rechaza estos argumentos y considera que la condena no se basa en meros indicios, sino en prueba directa, entre ella la declaración de los agentes que presenciaron la transacción, la droga intervenida y los análisis realizados para determinar su naturaleza, peso y pureza.

La Sala destaca que los policías pudieron observar la operación sin que se haya acreditado ninguna limitación por las condiciones de iluminación o la distancia. En concreto, vieron cómo el comprador entregaba un billete a una de las acusadas y, a continuación, la otra le daba algo.

El tribunal considera que esta actuación permite esclarecer la participación de ambas mujeres, que actuaban conjuntamente para facilitar la entrega de droga, y descarta que la recurrente fuera una mera compradora.

Asimismo, señala que la cantidad de sustancias intervenidas y el formato en el que estaban distribuidas evidencian que estaban preparadas para su venta.

A juicio de los magistrados, el hecho de que no se encontraran otros instrumentos habitualmente asociados al tráfico de drogas no impide apreciar la existencia del delito, dado que los agentes habían presenciado directamente una transacción y se había intervenido más sustancia dispuesta para su distribución.