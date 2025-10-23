El TSJM declara que la Comunidad vulneró el derecho de un diputado del PSOE a recibir información sobre el Zendal

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado un recurso presentado por el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Daniel Rubio al considerar que la Comunidad de Madrid vulneró su derecho fundamental a la participación política, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo estima la impugnación frente a la denegación presunta por silencio administrativo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de sendas solicitudes de información y documentación.

De este modo, el tribunal declara nula por no ser conforme a Derecho la actuación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no respondió dentro del plazo legal a las solicitudes de información y documentación cursadas por el diputado en relación con los expedientes administrativos del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.

El parlamentario madrileño había solicitado conocer las fechas y expedientes de las autorizaciones administrativas de apertura y funcionamiento del centro hospitalario. La falta de respuesta dentro del plazo fijado por el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid motivó la interposición del recurso por la vía especial de protección de derechos fundamentales.

Aunque la Comunidad remitió finalmente la información solicitada, lo hizo una vez iniciado el procedimiento judicial, lo que no evitó, según el tribunal, la vulneración del derecho fundamental del parlamentario.

El fallo subraya que el acceso a la información es parte esencial del "ius in officium", es decir, de las facultades inherentes al ejercicio de la función representativa de los diputados, y que su denegación o retraso injustificado deteriora el contenido esencial del derecho de participación política.

DEBATE EN LA ASAMBLEA DE MADRID

Este fallo lo ha anunciado el propio Rubio durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) en la que los socialistas buscaban que la Asamblea reclamara al Gobierno regional desarrollar mecanismos específicos de control y supervisión para identificar y prevenir el fraccionamiento.

En su intervención previa, Rubio había asegurado que si se pudiera "poner coto a la corrupción" se acabaría la "forma de gobernar" del PP, que "confunde el dinero público con el fondo de maniobra de sus campañas y de sus amigos".

"Lo que ustedes llaman libertad, en realidad, solo es impunidad para los suyos, abandono de los servicios públicos y castigo para toda la ciudadanía", ha lanzado al tiempo que ha tachado de "refugio" del "clientelismo" la Comunidad de Madrid.