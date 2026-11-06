El TSJM deja sin efecto la suspensión cautelar de la caza de nueve especies de aves tras el recurso de la Comunidad

Archivo - Imagen de archivo de cazadores. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a los argumentos presentados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la suspensión cautelar de la caza de nueve especies de aves silvestres en la región, por lo que los cazadores madrileños podrán retomar su actividad desde este mismo fin de semana.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM adoptó esta decisión a comienzos de octubre atendiendo así a un recurso interpuesto por la organización SEO/BirdLife contra la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior que fijaba los periodos hábiles de caza.

La suspensión afectaba a la caza de la becada, la codorniz común, la paloma zurita, el zorzal alirrojo, el zorzal real, la corneja negra, la paloma bravía, la perdiz roja y la urraca. El entonces consejero del área, Carlos Novillo, adelantó que la Comunidad de Madrid presentaría alegaciones a la medida.

Ahora la resolución del TSJM, a la que ha tenido acceso Europa Press, deja sin efecto la medida en una decisión que llega tras analizar los argumentos jurídicos y científicos aportados por el Gobierno madrileño y que supone "una importante victoria para el sector cinegético madrileño", apuntan fuentes de la Consejería.

El tribunal ha atendido la principal pretensión defendida por la Comunidad de Madrid y las organizaciones del sector, que cuestionaron que los informes aportados por la organización ecologista justificasen una medida de tal "alcance y trascendencia" para miles de cazadores, titulares de cotos y actividades vinculadas al medio rural.

Desde la Consejería han recalcado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende una actividad cinegética ordenada, compatible con la conservación de las especies y respaldada por criterios técnicos y científicos frente a quienes "pretenden convertir sus planteamientos ideológicos en restricciones que perjudican a cazadores, agricultores, ganaderos y municipios rurales".