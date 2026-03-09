El TSJM deniega las medidas cautelares contra el Plan Reside al no poder acreditarse que provoque daños y perjuicios

Archivo - Una mujer con una maleta, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). Almeida, ha informado este martes, 29 de octubre, que presentará en dos semanas el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid con el objetivo d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la sociedad Palacio Apartments Madrid SLD contra el Ayuntamiento de la capital por el Plan Reside porque no se ha podido acredidar que la aplicación de este instrumento urbanístico provoque daños y perjuicios de imposible reparación.

En un auto, fechado el pasado 4 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, da respuesta a la demandante, que solicitaba medidas cautelares en tanto que considera al Plan Reside como "una modificación sustancial del planeamiento de Madrid introduciendo nuevas normas urbanísticas destinadas a regular el uso residencial y su compatibilidad con el hospedaje, así como a redefinir las condiciones de implantación del uso turístico en el municipio".

Su activación supone "un efecto evidente de indefensión" porque "impide conocer con precisión el alcance normativo de las modificaciones aprobadas". En concreto, la entidad argumentaba la necesidad de unas medidas cautelares para evitar "una transformación progresiva y, en muchos casos, irreversible la aplicación de restricciones y limitaciones al uso de hospedaje y a la actividad de viviendas de uso turístico (VUT)".

El TSJM, sin embargo, falla que los perjuicios que indica "no se consideran que cumplan con los requisitos señalados para apreciarlos como sustento de una medida cautelar " dado que "ni alega ni acredita los daños y perjuicios relevantes que señala".

"Desconocemos los motivos por los que la parte (demandante) considera que los efectos son irreversibles porque los daños derivados de un cese o una denegación potencialmente ilegítima, en caso de aceptarse el recurso, serían económicos. Los daños económicos se presumen esencialmente reparables y asegurados por la presunción de solvencia de la Administración, por lo que no podemos asumir que este requisito se cumpla", argumenta el tribunal.

A lo que suma que "todas las alegaciones y afirmaciones sobre perjuicios y daños se quedan en el ámbito alegatorio" dado que "no se dispone de principio de prueba alguno que permita comprobar el concreto alcance y efectividad de lo que señala como daños y perjuicios a evitar".

El TSJM condena en costas a la demandante pero con un tope máximo de 500 euros por cada una de las partes que ha realizado alegaciones, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. El fallo es susceptible de recurso de reposición, previo al de casación.

CRECE UN 10,2% EL NÚMERO DE VIVIENDAS QUE VUELVEN AL RESIDENCIAL

Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, han defendido que el Plan Reside viene a demostrar "con datos que es útil en la reducción de las viviendas de uso turístico ilegales". "No en vano el número de viviendas que han restablecido la legalidad ante la apertura de un procedimiento y han vuelto al uso residencial en 2025 creció un 10,2%", han indicado.

También han recordado que el pasado julio la Fiscalía de Madrid concluyó que el Ayuntamiento de Madrid "había actuado con diligencia en todo lo relativo a la inspección y disciplina urbanística en relación con las VUT localizadas en el municipio de Madrid" y archivó las diligencias de investigación que comenzaron en abril tras la denuncia de Más Madrid.

La Fiscalía consideró que se habían "inspeccionado un número muy significativo de viviendas" y también que "se han desarrollado sucesivamente planes de inspección, con particular atención a este problema".