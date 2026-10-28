El TSJM expresa su "profunda" preocupación por los actos de intimidación contra la jueza Beatriz Biedma

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha manifestado este miércoles su "profunda preocupación" ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno.

En una declaración institucional, la Sala de Gobierno ha trasladado su respaldo a la magistrada, "sin prejuzgar los hechos ni las responsabilidades, cuya determinación corresponde exclusivamente a los tribunales".

"Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación", ha subrayado el órgano de gobierno de los jueces madrileños.

Asimismo, ha recordado que la independencia judicial "no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos y una exigencia esencial de la democracia y del Estado de Derecho".

La magistrada Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha denunciado ante la Audiencia Nacional haber sufrido presuntos seguimientos durante la instrucción de esa causa, así como una campaña de descrédito que, según ha relatado, llegó a afectar a su entorno familiar.

En su declaración como perjudicada el pasado 8 de octubre, la jueza explicó que varias personas de su entorno le alertaron de que alguien que se hacía pasar por su hermano o por su secretario había acudido al colegio de sus hijas y había preguntado por ella.

Biedma aseguró que no tiene ni hermano ni secretario y relató la "angustia" que le provocaron estos episodios, especialmente por la seguridad de sus hijas menores, en una ciudad como Badajoz y sin disponer de protección policial.