El TSJM permite abrir nuevos negocios de hostelería y ocio en zonas de Centro no afectadas por la ZPAE

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado un artículo de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) establecida en el distrito Centro de la capital que impedía la implantación de nuevas actividades en todo la zona.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dan respuesta a la demanda presentada por Hostelería Madrid el 18 de diciembre de 2019.

De este modo, se estima la demanda contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 30 de abril de 2019, por el que se aprobó la revisión de la Declaración de Zona de Protección Acústica Especial correspondiente al Distrito de Centro, así como del Plan Zonal Específico de la misma.

Por tanto, se declara la nulidad exclusivamente del artículo 21 de la citada norma, sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes lo serán por mitad.

Dicho precepto limitaba la implantación, ampliación o modificación de nuevas actividades de hostelería y ocio en todo el distrito Centro. Su nulidad permite que se puedan abrir nuevos negocios de hostelería y ocio, ampliar los existentes o modificarlos, en aquellas zonas 'blancas' del distrito Centro que no están afectadas por la ZPAE.

Esta zona incluye la calle Gran Vía, Alcalá, Canalejas, Puerta del Sol o Plaza España, entre otras, así como las calles colindantes al distrito que tenían enfrente zonas de protección acústica y les afectaba el régimen de distancias.

Los magistrados instan a que se proceda a la publicación del fallo de esta sentencia, en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid, en el plazo de los diez días siguientes a la firmeza de la presente Sentencia.

En un comunicado, Hostelería Madrid ha señalado que la gran mayoría de empresas de hostelería del distrito Centro tienen muy limitado el ejercicio de su actividad con esta ZPAE, "afectadas por horarios muy restrictivos y muchas limitaciones a la hora de mejorar los locales o modificar las licencias".

El director general de Hostelería Madrid, Juan José Blardony, ha destacado que se trata de "una buena noticia" para la asociación, pero sobre todo supone "un paso adelante para el sector para esas zonas 'blancas' del distrito Centro que son muy turísticas, y para aquellas calles colindantes al distrito que también se habían visto afectadas por el régimen de distancias a zonas de protección acústica".

Por su parte, el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, ha indicado que "no era razonable que el distrito Centro, el más importante y turístico de Madrid, no permitiese a las empresas de servicios como la hostelería mejorar sus locales o abrir nuevas propuestas gastronómicas en aquellas zonas que no están afectadas por la ZPAE".

"Por ello, entendemos que esta sentencia es buena para el sector, pero también para la ciudad de Madrid, que verá cómo mejoran las empresas, sus servicios y la oferta gastronómica de la ciudad", ha apuntado.