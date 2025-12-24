El TSJM ratifica una condena de siete años de prisión por abusos sexuales a una empleada

Archivo - Furgón en la Audiencia Provincial de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Dic.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado una condena a siete años de prisión impuesta a un empresario por abusar sexualmente de una trabajadora que se encontraba en una situación económica especialmente vulnerable.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala rechaza el recurso presentado por el condenado y ratifica la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar acreditado que el acusado se aprovechó de su posición de superioridad laboral y de la precariedad económica de la víctima para cometer los hechos.

Según los hechos probados, el acusado, en su condición de jefe, realizó tocamientos de carácter sexual no consentidos sobre la trabajadora en el lugar de trabajo.

La mujer, que atravesaba una situación personal y económica complicada, se vio condicionada por el temor a perder su empleo, circunstancia que el condenado utilizó para imponer su conducta y anular la capacidad de reacción de la víctima, sin que existiera consentimiento válido alguno por su parte.

En la sentencia, los magistrados destacan que la relación de dependencia existente entre el jefe y la trabajadora fue determinante para anular la libertad de la víctima, rechazando los argumentos de la defensa que cuestionaban la credibilidad de su testimonio.

El TSJM subraya que la declaración de la mujer fue coherente, persistente y corroborada por otros indicios, lo que permite enervar la presunción de inocencia.

Asimismo, la Sala considera correcta la calificación jurídica de los hechos como delito de abuso sexual, así como la pena de prisión a siete años de cárcel y las medidas accesorias impuestas, entre ellas la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y la correspondiente responsabilidad civil.