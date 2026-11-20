Obras en la superficie de la A5, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tras excavar el túnel en agosto, ahora se rematan los acabados, la ventilación y la iluminación. Su conexión con la M-30 está prevista entre noviembre y diciembre. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Castellana Norte se abrirá una semana antes de la apertura de la soterrada A-5, prevista para el 23 de diciembre, ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la jornada 'Construyendo el Madrid del Futuro', organizada por A3media.

"Son 14 millones de desplazamientos los que tenemos al día en la ciudad de Madrid, lo que da una idea de la envergadura del reto al que nos enfrentamos. Es cierto que las obras dificultan la movilidad, pero por eso yo transmito un mensaje de tranquilidad", ha defendido desde el Ateneo de Madrid.

Almeida ha recordado que "el 23 de diciembre se abre el túnel de la A-5 y la semana antes se va a abrir ya el túnel de Castellana Norte", unido a que "la obra de Ventas prácticamente está concluida" y la del paseo de la calle Alcalá está finalizada.