El túnel de Sol cierra este fin de semana entre Atocha y Nuevos Ministerios y afectará a las líneas C-3 y C-4

Archivo - Una mujer sin mascarilla obtiene un billete para Cercanías de una de las máquinas de la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 26 de enero de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Sol permanecerá cerrado este sábado y domingo entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios debido a las obras que Adif desarrolla para implantar un nuevo esquema de vías en Atocha Cercanías, una interrupción que afectará al servicio de las líneas C-3 y C-4.

Con motivo de estos trabajos, los trenes de ambas líneas establecerán cabeceras provisionales. La estación de Atocha funcionará como cabecera para los servicios de la C-3 y la C-4 dirección Parla, mientras que Nuevos Ministerios será cabecera provisional para los trenes de la C-4 tanto en dirección a Alcobendas/San Sebastián de los Reyes como a Colmenar Viejo.

El corte se aplicará durante este sábado y domingo y volverá a repetirse el siguiente fin de semana, los días 5 y 6 de septiembre, en el mismo tramo comprendido entre Atocha y Nuevos Ministerios.

Los viajeros que dispongan de títulos válidos de Cercanías podrán acceder durante las alteraciones a los servicios regulares de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Renfe informará de las modificaciones a través de sus canales habituales, entre ellos el personal de atención al cliente de las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, la cartelería física y digital, las redes sociales y su canal de WhatsApp.

OBRAS CON AFECCIÓN AL TÚNEL DE SOL

Los trabajos se han concentrado durante el periodo estival, cuando se registra un menor número de viajeros, con el objetivo de reducir las molestias a los usuarios.

Estos cortes forman parte de las últimas obras relacionadas con la transformación de Atocha Cercanías que interferirán en el servicio ferroviario del túnel de Sol.

El proyecto, que cuenta con una inversión global cercana a los 56 millones de euros, contempla la transformación de la actual configuración de vías de la estación, que pasará de un esquema 4+3+3 a otro 4+4+2.

La nueva disposición permitirá asignar las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

A partir de octubre, esta configuración permitirá aumentar hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol, lo que beneficiará directamente a las líneas C-3 y C-4.

Asimismo, proporcionará un mayor margen de explotación durante la franja comprendida entre las 6 y las 9 horas, con el objetivo de mejorar la fluidez del servicio en la hora punta de la mañana y facilitar la gestión del tráfico ferroviario ante posibles incidencias.

Entre las actuaciones necesarias para establecer el nuevo esquema se encuentran la conexión de los túneles de Embajadores y Sol mediante un falso túnel, la creación de un nuevo escape entre las vías 9 y 10, la ampliación del andén 5 y la remodelación de la vía 10.

La implantación del nuevo modelo de vías cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU.