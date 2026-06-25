La tuneladora 'Mayrit' comienza a excavar el túnel de Madrid Río a Palos de la Frontera en la ampliación de L11 de Metro

Archivo - Iicio de la perforación de la tuneladora Mayrit - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tuneladora 'Mayrit' ha iniciado una nueva etapa en la ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal con el arranque de los trabajos de excavación del túnel que conectará la futura estación de Madrid Río con Palos de la Frontera.

La perforadora comenzó el pasado 26 de marzo en la estación de Comillas, en Carabanchel, el avance para horadar los 1.114 metros de distancia que le separaban de su segunda parada en la futura estación de Madrid Río, un cale que completó el pasado 9 de junio.

Tras una parada técnica de 15 días para pasar una revisión completa en la estación de Madrid Río, la tuneladora se ha puesto de nuevo a trabajar para conectar con la futura estación de Palos de la Frontera, el tramo más largo de túnel con 1.613 metros de distancia, que está previsto que complete en a finales de verano.

A medida que avance, la tuneladora irá instalando en este tramo los 951 anillos que sirven como revestimiento estructural, soporte y pared definitiva del túnel, formados cada uno de ellos por siete dovelas (bloques prefabricados de hormigón), es decir, 6.657 dovelas.

Asimismo, en su camino, la perforadora también extrae diariamente 3.500 toneladas de tierras al día mediante una cinta transportadora que las lleva hasta la superficie en la estación de Comillas, donde hay un foso con capacidad de 8.500 metros cúbicos. Desde ahí se saca mediante máquinas excavadoras hasta camiones --unos 150 diarios-- y se aprovechan para restaurar explotaciones mineras o algún vertedero actualmente en desuso.

En total, 'Mayrit' es la responsable de completar los 5.227 metros de túnel que separan la futura estación de Comillas de la de Conde de Casal, en el marco de la ampliación de la Línea 11 desde Plaza Elíptica. Previamente, ha sido necesario excavar por el método tradicional los 679 metros que distan entre este punto y Plaza Elíptica mediante el método tradicional, a pico y pala. El cale se completó el pasado 20 de enero y los trabajos, que avanzan por encima del 90%, está previsto que se completen en agosto.

La tuneladora trabaja de forma ininterrumpida durante las 24 horas los siete días a la semana, operando en turnos continuos --más de una decena de operarios por turno-- para maximizar la velocidad. Permite un ritmo de avance de entre 400 y 500 metros al mes, multiplicando casi por diez el método tradicional.

La conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal se está haciendo mediante un túnel de 6.626 metros, con cinco estaciones previstas, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal).

Con más de 740 millones de euros a este proyecto, la ampliación de la Línea 11 busca configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones, y enlazará con siete intercambiadores.

Gracias a este nuevo eje de movilidad, el Ejecutivo autonómico configurará una alternativa que evitará el paso obligado por áreas centrales de la capital y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos de manera más directa y con menor número de transbordos, aliviando de forma significativa la carga de otras líneas, sobre todo la Circular, la más utilizada de la red, en concreto, entre Plaza Elíptica y Avenida de América.