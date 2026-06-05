Los túneles de AZCA quedarán totalmente restringidos al tráfico este sábado por la vigilia con jóvenes

Montaje del escenario con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV en la plaza de Lima, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto demostrativo, desarrollado por la Policía Nacional en el Paseo de la Castellana, 136 (Plaza de Lima - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los túneles de AZCA, en la plaza de Lima, quedarán totalmente restringidos al tráfico este sábado ante la celebración de la vigilia con jóvenes por la visita del Papa León XIV a Madrid, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, los túneles de AZCA tendrán una restricción prácticamente total al tráfico para garantizar la seguridad del evento y optimizar la gestión de los grandes flujos peatonales previstos. Los cortes comenzarán a producirse desde primera hora de la mañana para que estén plenamente vigentes a mediodía.

Supondrá el cierre de todos los accesos y salidas del túnel en conexión con el paseo de la Castellana lateral y central, la plaza de Lima y la zona de El Corte Inglés, la calle de Raimundo Fernández Villaverde, la avenida del General Perón y la calle de Orense.

Los accesos de Hermanos Pinzón, Agustín de Betancourt, Basílica y Poeta Joan Maragall estarán inicialmente operativos, aunque restringidos. En concreto, Hermanos Pinzón permitirá solo el acceso a AZCA, sin salida a Castellana; Agustín de Betancourt y Basílica mantendrán entrada y salida y Poeta Joan Maragall funcionará únicamente como salida.

En cualquier caso, se trata de un escenario dinámico que podrá cambiar según la evolución del evento y que podría incluir el cierre total del túnel si fuera necesario. En todo momento quedará garantizado el acceso para los servicios de emergencia, ha informado el Ayuntamiento.

DISPOSITIVO DE AGENTES DE MOVILIDAD

El dispositivo de Agentes de Movilidad para todas las necesidades generadas entre el 1 y el 10 de junio está integrado por 480 agentes. Solo en las jornadas centrales de la visita, entre el 5 y el 7 de junio, este despliegue estará conformado por 310 agentes.

Además un coordinador y dos agentes de movilidad estarán permanentemente trabajando en el Centro de Gestión de la Movilidad para el seguimiento permanente de todos los eventos.

El Ayuntamiento de Madrid ha creado una web con el detalle de todas las afecciones a la movilidad generadas por esta visita histórica, con apartados sobre los cortes de tráfico, la movilidad peatonal y para personas con movilidad reducida, itinerarios alternativos, ampliación de las zonas de estacionamiento del SER, la afección a aparcamientos públicos municipales, la información sobre el servicio de Metro, Cercanías, autobuses interurbanos, EMT Madrid, taxi, bicimad y la información sobre aparcamientos disuasorios para autocares.