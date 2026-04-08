La UCM recibirá 300.000 euros para gestionar el Distrito Único que centraliza la admisión de alumnos en universidades

Archivo - Fachada de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a 3 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid va a conceder una ayuda directa de 300.000 euros a la Universidad Complutense para financiar los gastos de personal, equipos informáticos y espacios necesarios para la gestión y coordinación del Distrito Único 2026/27, el sistema que centraliza el proceso de admisión a los estudios de grado en las seis universidades públicas de la región.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles esta dotación que permite coordinar la preinscripción y admisión en las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, de Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos a través de un solo procedimiento, ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

De este modo, los estudiantes presentan una solicitud en la que ordenan, según su preferencia, los grados que desean cursar entre toda la oferta disponible y el centro elegido.

Después, la Universidad Complutense realiza, entre otras funciones, la asignación de plazas en las fases ordinaria y extraordinaria. Este sistema facilita que la tramitación se realice "de forma ágil, sencilla, transparente y eficaz".

Esta iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades quiere mejorar la atención a los ciudadanos y contribuir a promover las enseñanzas universitarias, con el objetivo de incrementar el interés de los jóvenes, tanto nacionales como internacionales, por estudiar en la Comunidad de Madrid.

En el curso 2025/26, más de 65.000 personas participaron en este proceso para acceder a alguno de los cerca de 450 títulos oficiales ofertados en las seis universidades públicas de la región.